Le Laos enregistre la température la plus élevée en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Le Département de météorologie et d'hydrologie du Laos prévoit que les températures resteront élevées, dépassant probablement les 40°C, en particulier dans la région du Centre.

Cette vague de chaleur prolongée peut perturber la vie quotidienne, la production et la santé des habitants, notamment les personnes âgées, les enfants et ceux ayant des problèmes de santé existants.

Le ministère de l'Éducation et des Sports du Laos a proposé aux écoles à travers le pays de permettre aux élèves de rester chez eux si nécessaire, pour garantir leur santé, surtout dans les écoles sans ventilateurs ou climatisation.

Selon les experts, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, intenses et prolongées. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué que l'Asie se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Milton Speer, météorologue à l'Université de technologie de Sydney, a a souligné l'influence significative du phénomène extrême El Niño sur le climat de cette année.

D'autres facteurs, tels que la déforestation qui réduit l'ombre et augmente la surface sèche, ainsi que l'effet d'îlot de chaleur urbain (ICU), où les structures en béton, verre et acier absorbent la chaleur au lieu de la réfléchir, sont également pris en compte, a-t-il ajouté.

