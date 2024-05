La navette cargo Dragon de SpaceX retourne sur Terre

L'astronef a quitté dimanche 28 avril à 13h10 (heure de l'Est des États-Unis) l'arrimage du module Harmony de la station spatiale, pour débuter son voyage de retour.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mardi 30 avril à 01h38 (heure de l'Est), le Dragon est tombé dans la mer au large de la côte de Tampa en Floride, selon la NASA. L'astronef ramenait à son bord plus de 4.100 livres d'équipements et matériels expérimentaux et d'autres cargaisons.

Le Dragon avait décollé le 21 mars de la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, propulsé par une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Il livrait ainsi à l'ISS près de 6.000 livres de matériel de recherche scientifique, du ravitaillement pour l'équipage et du matériel pour la station spatiale.

Xinhua/VNA/CVN