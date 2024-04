Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale à 3,2 %

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé, mardi 16 avril, ses prévisions de croissance mondiale en 2024 à 3,2%, soit 0,1 point de pourcentage de plus que sa projection de janvier, selon ses Perspectives de l'économie mondiale (PEM) récemment publiées.

Malgré des prévisions moroses, l'économie mondiale reste remarquablement résiliente grâce à une croissance stable et à une inflation qui ralentit presque aussi vite qu'elle a grimpé, a déclaré l'économiste en chef et directeur du Département de recherche du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, lors d'un point de presse organisé pendant les Réunions de printemps 2024 du FMI et de la Banque mondiale. "La plupart des indices continuent d'annoncer un atterrissage en douceur."

Même si les marques économiques laissées par les crises des quatre dernières années s'atténuent, le FMI estime que les pays en développement à faibles revenus vont continuer d'en pâtir, car nombre d'entre eux ont du mal à tourner la page des crises de la pandémie et du coût de la vie, selon M. Gourinchas.

En dépit de ces évolutions positives, il a fait savoir que de nombreux défis étaient encore à relever et que des actions décisives étaient nécessaires. Le rapport des PEM montre que les dernières prévisions de la croissance mondiale dans cinq ans, à 3,1 %, sont à leur plus bas niveau depuis des décennies.

Le FMI pense que l'inflation globale à l'échelle mondiale devrait baisser de 6,8 % en 2023 à 5,9 % en 2024 puis 4,5 % en 2025. Les économies avancées devraient revenir à leurs objectifs d'inflation plus rapidement que les économies des marchés émergents et des pays en développement.

L'économiste en chef a souligné que les prix du pétrole avaient récemment augmenté, en partie en raison des tensions géopolitiques, et que l'inflation des services demeurait élevée.

Xinhua/VNA/CVN