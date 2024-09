Le fabricant américain Tupperware a lancé une procédure de faillite

>> Finlande : la stagnation économique fait grimper en flèche le nombre de faillites

>> États-Unis : les bureaux vidés par le télétravail menacent des banques de faillite

Photo : AFP/VNA/CVN

"Depuis quelques années, la situation financière de l'entreprise a été sévèrement affectée par un environnement macroéconomique difficile", a affirmé Laurie Ann Goldman, la Pdg de l'entreprise qui a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11, la loi américaine sur les faillites.

"Par conséquent nous avons exploré plusieurs options stratégiques et avons estimé" que se placer sous la loi de protection sur les faillites était "la meilleure issue", car elle devrait "nous apporter une flexibilité essentielle" à la transformation numérique et technologique de notre société, explique la PDG dans les documents de la procédure de faillite.

Le groupe basé à Orlando en Floride souhaite continuer à travailler pendant la procédure et compte continuer à payer ses employés et ses fournisseurs, précise encore Mme Goldman.

Dans les documents déposé devant le tribunal américain des faillites du Deleware, Tupperware évalue ses actifs (patrimoine) entre 500 millions et un milliard d'USD, et son passif (capitaux et dettes) entre un et dix milliard de dollars. Il répertorie aussi entre 50.000 et 100.000 créanciers.

Mardi 17 septembre la cotation de l'action Tupperware avait été suspendue à la Bourse de New York.

Des centaines de millions d'USD de dette

Mi-août, le groupe avait expliqué faire toujours "face à des problèmes de liquidités importants" et avoir "des doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité".

Tupperware est lesté depuis plusieurs années par plusieurs centaines de millions d'USD de dette et avait déjà dû restructurer une première fois ses engagements financiers, en 2020.

Le groupe n'a plus publié ses comptes depuis 2022, année au cours de laquelle son chiffre d'affaires était tombé à 1,3 milliard d'USD, soit 42% de moins que cinq ans plus tôt.

Lancé en 1946, Tupperware était devenu un phénomène de société, entrant dans des millions de foyers américains et au-delà grâce à l'efficacité de son réseau de représentants.

Initialement lancées en magasins, ses boîtes en plastique avec couvercle hermétique pour conserver la nourriture plus longtemps ne se vendaient pas bien.

L'entreprise avait alors imaginé le principe des "réunions Tupperware", des démonstrations effectuées au domicile d'un ou d'une représentante pour un groupe d'acheteurs potentiels.

En 2017, la société fondée par l'inventeur américain Earl Tupper comptait encore plus de trois millions de ces ambassadeurs dans le monde.

Tupperware a été fragilisé par l'émergence du commerce en ligne, de la livraison de repas et du plastique à usage unique, qui ont remis en cause son modèle.

L'entreprise a tenté de s'adapter en développant ses ventes sur internet et en passant des accords de distribution avec des chaînes de magasins, mais sans pouvoir enrayer sa glissade.

AFP/VNA/CVN