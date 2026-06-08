Le Premier ministre Lê Minh Hung accueille son homologue cambodgien à Hanoï

À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, son homologue cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, a entamé le 8 juin une visite officielle au Vietnam et participe au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), organisé à Hanoï les 8 et 9 juin.

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Dans la matinée du 8 juin à Hanoi, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la cérémonie officielle d’accueil de son homologue cambodgien.

Photo :: VNA/CVN

Il s’agit de la deuxième visite officielle de Samdech Thipadei Hun Manet au Vietnam depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre du Cambodge. Cette visite revêt une importance particulière dans le contexte où les deux pays poursuivent la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par leurs dirigeants afin de renforcer davantage les relations bilatérales et de promouvoir une coopération plus concrète et plus efficace.

Le Vietnam et le Cambodge entretiennent des relations diplomatiques depuis le 24 juin 1967. Au cours des près de six décennies écoulées, les deux peuples ont développé des liens étroits forgés au fil des luttes pour l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté ainsi que les efforts de reconstruction et de développement.

Depuis 2005, les dirigeants des deux pays ont adopté comme principe directeur de leurs relations la devise : « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme ». Cette orientation a permis de consolider et d’élargir la coopération dans de nombreux domaines, avec une place centrale accordée au dialogue politique et diplomatique.

La coopération économique demeure aujourd’hui l’un des principaux moteurs des relations bilatérales. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et son deuxième marché d’exportation. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 11,3 milliards de dollars en 2025, confirmant la dynamique positive de leur partenariat économique.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité continue également de se renforcer, tandis que les deux pays coordonnent étroitement leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux. Les échanges dans les secteurs de l’éducation, des transports, de la culture, de la santé et des télécommunications enregistrent eux aussi des progrès significatifs.

Cette visite intervient alors que le Vietnam et le Cambodge se préparent à célébrer, en 2027, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle est considérée comme une étape importante pour approfondir davantage la confiance politique et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les années à venir.

À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres s’entretiennent afin d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale récente et de définir les orientations futures. Ils ont également assisté à la cérémonie d'échange de plusieurs documents de coopération entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont ensuite visité une exposition photographique consacrée aux paysages, aux populations et aux relations d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge, organisée conjointement par le Bureau du gouvernement vietnamien et l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

VNA/CVN