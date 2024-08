Musées du Louvre et d'Orsay : 22% et 29% de visiteurs en moins pendant les JO

Le musée du Louvre a annoncé lundi 12 août une baisse de 22% de son nombre de visiteurs et le musée d'Orsay un recul de 29% entre le 27 juillet et le 11 août, période des Jeux olympiques (JO) de Paris, par rapport aux mêmes dates en 2023.

La fréquentation du Louvre est restée stable (-1%) du 1er au 14 juillet par rapport à 2023 (351.634 visiteurs), mais elle a diminué de 45% entre le 15 et le 26 juillet, avec deux jours de fermeture et l'annulation d'une nocturne, a détaillé le plus grand musée du monde.

Attendue, cette baisse peut s'expliquer par l'intégration de l'établissement, comme Orsay, dans le périmètre de sécurité mis en place par les autorités pendant les neuf jours qui ont précédé la cérémonie d'ouverture des JO, avec une restriction des accès aux quais de Seine et la fermeture de certaines stations de métro, ainsi que des ponts.

Si du 27 juillet au 11 août, la fréquentation a repris au Louvre avec 331.759 visiteurs, soit 23.644 visiteurs quotidiens, elle est restée 22% inférieure à celle enregistrée sur la même période de 2023. Une jauge de 30.000 visiteurs par jour est par ailleurs en place depuis 2022 pour faciliter la circulation.

Plus éloigné des sites olympiques, le Centre Pompidou, l'un des plus grands musées d'art moderne internationaux, a annoncé lui aussi une baisse de fréquentation de 28% sur la même période comparé à 2023.

Comme pour Londres, qui avait accueilli les Jeux en 2012, les touristes semblent avoir assisté en priorité aux épreuves sportives, délaissant les activités culturelles, la capitale britannique ayant connu un report à l'automne suivant.

Le Louvre compte justement sur sa grande exposition d'automne autour des "Figures du Fou", qui débutera le 16 octobre, pour reconquérir le public, a-t-il indiqué. Une grande exposition sur Les 100 ans du Surréalisme au centre Pompidou et une autre consacrée à Gustave Caillebotte à Orsay, devraient attirer à nouveau nombre de passionnés dès l'automne.

Un premier bilan, de janvier à juillet 2024, comptabilise "cinq millions de visiteurs". Ils étaient 8,9 millions sur l'ensemble de 2023, proche du niveau pré-covid.

Le domaine du Louvre, qui comprend les jardins des Tuileries et du Carrousel, a lui accueilli quotidiennement des milliers de visiteurs venus admirer la vasque olympique et son ballon d'hélium.

Aucun chiffre précis sur cette fréquentation n'a été fourni à ce stade, si ce n'est les 100.000 billets réservés du 27 juillet au 11 août pour pouvoir admirer cette vasque au plus près, ce qui n'inclut pas toutes les personnes venues à proximité mais un peu plus loin, chaque soir, pour assister à son décollage.

Acteur majeur de la cérémonie d'ouverture et des JO, le musée du Louvre a été mis à l'honneur avec le passage de la flamme olympique le 14 juillet puis comme décor grandiose pendant la cérémonie d'ouverture.

Le musée d'Orsay, temple de l'impressionnisme, a indiqué avoir enregistré une baisse de 29% des visiteurs pendant les Jeux et l'Orangerie, son petit frère qui abrite les célèbres Nymphéas de Claude Monet, à proximité de la place de la Concorde - lieu des épreuves de BMX, breaking et basket (3x3) - a enregistré une baisse de 31% par rapport à la même période de 2023.

Habituellement moins plébiscitée par les touristes, la Monnaie de Paris qui frappe et expose les médailles olympiques, a en revanche indiqué avoir bénéficié d'un "effet JO", avec une "hausse moyenne de fréquentation de 62%" au cours des deux semaines de compétition comparée aux deux semaines précédentes.

