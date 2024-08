JO-2024: la cérémonie de clôture fait bondir les écoutes de Kavinsky, Phoenix et Yseult

Nightcall de Kavinsky, titre phare de la B.O. du film Drive, est devenu lundi 12 août le titre le plus recherché sur l'application de reconnaissance de chansons Shazam en une journée, a annoncé mardi 13 août l'application dans un communiqué, sans donner de chiffres. Au Stade de France, c'est la chanteuse belge Angèle qui a posé sa voix sur ce morceau emblématique de la French touch.

Les titres suivants les plus recherchés sur l'application sont Lisztomania et If I Ever Feel Better, deux chansons incontournables du groupe d'électro-rock français Phoenix, a précisé Shazam.

Le précédent record avait été décroché par Supernature de Cerrone, autre célèbre DJ français, durant la cérémonie d'ouverture sur la Seine, le 26 juillet.

Les écoutes de Kavinsky ont augmenté de 143% dans le monde dans le même intervalle, selon Spotify, leader du streaming musical.

Spotify a par ailleurs enregistré un bond des écoutes de Comme d'habitude (+695% lundi par rapport à la veille), le titre de Claude François qui a inspiré la version de Franck Sinatra, My Way, reprise dimanche 11 août par la révélation française Yseult. La chanteuse a d'ailleurs vu son nombre d'écoutes augmenter de 12% dans le monde lundi 12 août par rapport à la veille.

Les écoutes de Phoenix, qui assurait la programmation musicale, ont grimpé de 227% dans le monde (+133% en France) lundi par rapport à dimanche 11 août, selon des chiffres de Spotify, communiqués à l'AFP.

Sur Spotify toujours, Sous le ciel de Paris, classique intemporel joué notamment par Edith Piaf et chanté par Zaho de Sagazan aux Tuileries, a connu 96% d'augmentation de +streams+ mondiaux entre dimanche et lundi 12 août (+52% en France), les écoutes de la jeune artiste ayant grimpé de 41%.

