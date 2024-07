Le chef de l'ONU appelle à "déposer les armes" pendant les JO

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Le monde se réunit à Paris pour célébrer le pouvoir du sport. Pour apporter de l'espoir. Pour transcender les cultures. Unir les peuples. Promouvoir le respect mutuel et le fair-play", déclare Antonio Guterres dans ce message diffusé mardi 23 juillet par ses services.

"Ce sont également les idéaux des Nations unies. Dans l'esprit de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes. À bâtir des ponts. À encourager la solidarité. Et à tendre vers l'objectif ultime : la paix pour tous".

"Je souhaite plein de succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse la flamme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie", ajoute-t-il, alors que les conflits font rage à travers le monde.

L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté en novembre sa traditionnelle résolution appelant tous les pays du monde à respecter la "trêve olympique" à partir du septième jour avant le début des JO (26 juillet-11 août) et jusqu'au septième jour après la fin des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre).

Inspirés par l'ancienne tradition grecque de "l'ekecheiria" qui imposait la cessation de toute hostilité pendant les jeux olympiques antiques, cette "trêve" a été réintroduite par l'ONU en 1993, suite à une initiative du Comité international olympique.

AFP/VNA/CVN