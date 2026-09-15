L'ambassadeur du Vietnam remet ses lettres de créance au président algérien

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a remis ses lettres de créance au président algérien Abdelmadjid Tebboune, le 14 septembre, au palais présidentiel à Alger.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l’ambassadeur vietnamien s’est dit honoré d’assumer ses fonctions en Algérie. Il s’est engagé à faire tout son possible au cours de son mandat pour contribuer au renforcement des relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment en concrétisant et en mettant en œuvre efficacement le cadre du partenariat stratégique Vietnam - Algérie.

Le diplomate a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au président Abdelmadjid Tebboune et l’a remercié pour l’attention constante qu’il accorde aux relations bilatérales, notamment dans les domaines politique et diplomatique, de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’énergie et de l’agriculture, ainsi qu’à la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Algérie. À l'issue de la rencontre, l’ambassadeur Vu Duy Long a fait une brève déclaration à la presse locale.

Malgré l'éloignement géographique, le Vietnam et l'Algérie partagent des liens de longue date, noués notamment durant leurs luttes pour l'indépendance nationale. Le Vietnam a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec l'Algérie, le 28 octobre 1962, peu après l'indépendance de cette dernière.

Le Vietnam a ouvert son ambassade à Alger en novembre 1962, tandis que l'Algérie a établi la sienne à Hanoï en avril 1968. Les deux parties ont convenu d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie, en novembre 2025.

VNA/CVN