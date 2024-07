L'AGNU adopte une résolution proposée par la Chine

La 78 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté lundi 1 er juillet à l'unanimité une résolution proposée par la Chine et coparrainée par plus de 140 pays, visant à consolider la coopération internationale sur le renforcement des capacités de l'intelligence artificielle (IA).

Cette résolution "Consolider la coopération internationale sur le renforcement des capacités de l'intelligence artificielle" souligne que le développement de l'intelligence artificielle devrait adhérer aux "principes d'être centré sur l'homme", promouvant une intelligence bénéfique et profitant à l'humanité.

Elle encourage la coopération internationale et les actions concrètes pour aider les pays, en particulier les pays en développement, à renforcer leurs capacités en matière d'intelligence artificielle, à améliorer leur représentation et leur voix dans la gouvernance mondiale de l'IA, à plaider en faveur d'"un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire" et à soutenir les Nations unies dans leur rôle central dans la coopération internationale.

La résolution vise à parvenir à un développement inclusif, bénéfique et durable de l'IA, contribuant ainsi à la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies.

Le développement rapide de la technologie de l'IA dans le monde a un impact profond sur le développement économique et social des pays et sur le progrès de la civilisation humaine, a indiqué Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, en présentant le projet de résolution lors de la session plénière de l'AGNU.

Une série de mesures significatives et pratiques

Toutefois, la plupart des pays, en particulier les pays en développement, n'ont pas encore véritablement accès à l'IA, ne l'utilisent pas et n'en tirent pas profit, et la fracture numérique mondiale continue de se creuser, a-t-il fait remarquer.

"De nombreux États membres de l'ONU attendent avec impatience la consolidation de la coopération internationale sur le renforcement des capacités en matière d'IA, le développement et l'utilisation de la technologie de l'IA sur un pied d'égalité, et le partage des connaissances et des réalisations en matière d'IA", a-t-il constaté.

M. Fu a fait remarquer que cette résolution se concentre sur le renforcement des capacités en matière d'IA et propose une série de mesures significatives et pratiques visant à renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

"L'objectif est d'aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à bénéficier de manière égale du développement de l'IA, de combler la fracture numérique, d'améliorer la gouvernance mondiale de l'IA et d'accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable", a noté l'ambassadeur.

"L'adoption unanime de la résolution indique un large accord entre les États membres pour améliorer la gouvernance mondiale de l'IA par le dialogue et la coopération, et démontre pleinement l'attitude responsable de la Chine et son rôle de premier plan dans le développement et la gouvernance de l'IA", a déclaré M. Fu.

La Chine compte profiter de l'adoption de cette résolution pour "promouvoir activement sa mise en œuvre ultérieure avec l'ensemble des membres", en adhérant aux priorités de développement, en se concentrant sur l'être humain, en garantissant l'égalité et les avantages mutuels, ainsi qu'en soutenant l'innovation, a ajouté l'ambassadeur.

"La Chine entend aider les pays en développement à renforcer leurs capacités en matière d'IA par des actions concrètes, promouvoir le développement durable à l'aide de l'IA, améliorer le bien-être commun de l'humanité et contribuer à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité", a-t-il déclaré.

Selon un porte-parole de la mission permanente de la Chine auprès des Nations unies, les États membres de l'ONU, en particulier les pays en développement, ont chaleureusement accueilli l'adoption unanime de la résolution et ont hautement apprécié le rôle de leader de la Chine dans la promotion de la coopération et de la gouvernance mondiales en matière d'IA, ainsi que dans l'accélération de la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

Ils ont convenu que l'accent mis par cette résolution sur le renforcement des capacités en matière d'IA et ses mesures pratiques sont d'une importance capitale pour réduire la fracture numérique mondiale et promouvoir les avantages partagés du développement de l'IA entre les pays, a-t-il dit.

En octobre 2023, le dirigeant chinois a lancé l'Initiative mondiale pour la gouvernance de l'IA, qui fournit une orientation pour le développement et la gouvernance de l'IA à l'échelle mondiale, a rappelé le porte-parole.

En tant que première résolution des Nations unies sur la coopération internationale en matière de renforcement des capacités de l'IA, la résolution reflète pleinement l'essence de l'Initiative mondiale pour la gouvernance de l'IA et de l'Initiative mondiale pour le développement. Elle répond aux attentes impatientes de l'ensemble des pays membres des Nations unies, en particulier des pays en développement, et témoigne d'un soutien fort au multilatéralisme et aux Nations Unies, a déclaré le porte-parole.

"Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la mise en pratique du concept de la communauté de destin pour l'humanité sur la plateforme des Nations unies", a-t-il indiqué.

