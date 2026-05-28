La visite de Tô Lâm à Singapour : coopération stratégique et enjeux régionaux au cœur des discussions

À l’invitation du président singapourien Tharman Shanmugaratnam et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, effectuera une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant vietnamien participera également au Dialogue Shangri-La organisé à Singapour, où il prononcera, le 29 mai, un discours d’orientation à l’invitation de Bastian Giegerich, directeur général et directeur exécutif de l’International Institute for Strategic Studies (IISS).

Cette visite intervient un peu plus d’un an après la visite officielle du dirigeant Tô Lâm à Singapour et celle du Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Vietnam en mars 2025, illustrant la volonté des deux parties de consolider le contenu du partenariat stratégique global établi entre les deux pays.

Membres de l’ASEAN et situés dans une région Asie-Pacifique particulièrement dynamique, le Vietnam et Singapour entretiennent des relations étroites fondées sur la proximité géographique, des échanges historiques et des intérêts communs face aux évolutions régionales et mondiales.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1er août 1973, peu après la signature des Accords de Paris sur le Vietnam.

Singapour a également été l’un des premiers pays de l’ASEAN à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam en 2013, avant de devenir, en 2023, le premier partenaire du Vietnam dans les domaines de l’économie numérique et de l’économie verte.

Depuis plus d’un demi-siècle, les relations bilatérales se sont approfondies dans de nombreux domaines, portées par des échanges réguliers de haut niveau et des mécanismes de coopération jugés efficaces.

La visite officielle de Tô Lâm à Singapour en mars 2025 avait marqué un tournant majeur avec l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Cette évolution reflète, selon les autorités vietnamiennes, un niveau élevé de confiance politique, des intérêts de plus en plus imbriqués et une vision stratégique commune dans le nouveau contexte régional.

Quelques jours plus tard, Lawrence Wong effectuait à son tour une visite officielle au Vietnam. À cette occasion, les deux parties avaient signé plusieurs accords portant notamment sur le développement du commerce de l’électricité éolienne, les paiements transfrontaliers par QR code, la coopération numérique, l’innovation ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux pays avaient également défini une orientation de coopération dite des “six renforcements”, visant notamment un approfondissement de la confiance politique, de la coopération en matière de défense et de sécurité, de la connectivité économique, des échanges humains ainsi que des partenariats dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation.

Plus récemment, en marge du 48e Sommet de l’ASEAN organisé à Cebu, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue Lawrence Wong ont convenu de poursuivre la mise en œuvre du programme d’action du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour pour la période 2025-2030 et de renforcer leur coordination dans les enceintes multilatérales régionales et internationales.

Sur le plan économique, Singapour demeure l’un des partenaires les plus importants du Vietnam en matière de commerce, d’investissement et de connectivité économique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont poursuivi leur progression, atteignant plus de 31,3 milliards de dollars en 2025.

La cité-État est actuellement le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec plus de 4.500 projets en activité et près de 97 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Les investissements couvrent des secteurs variés tels que l’industrie manufacturière, les infrastructures, la logistique, l’immobilier, la finance, les hautes technologies et les services modernes.

L’un des symboles majeurs de cette coopération est le réseau des zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), lancé en 1996 et désormais étendu à 22 complexes à travers le pays. Ces projets incarnent à la fois la coopération économique et la confiance stratégique entre les deux États.

Les deux pays renforcent également leur coopération dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les mégadonnées, les semi-conducteurs, les énergies propres, la transition verte, les villes intelligentes et les centres financiers.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, la visite du dirigeant vietnamien contribuera à approfondir la coordination stratégique entre les deux pays dans un contexte marqué par la nécessité d’adapter les modèles de croissance et de renforcer la compétitivité économique.

Le déplacement devrait également donner une nouvelle impulsion aux projets VSIP de nouvelle génération, orientés vers des modèles plus verts, plus intelligents et davantage axés sur le développement durable.

Parallèlement, la participation de Tô Lâm au Dialogue Shangri-La est perçue comme une reconnaissance du rôle croissant du Vietnam dans les affaires régionales et internationales. Organisé chaque année par l’IISS, ce forum réunit des dirigeants politiques, ministres de la Défense, experts stratégiques et responsables internationaux autour des enjeux de sécurité en Asie-Pacifique.

Selon Nguyên Manh Cuong, l’invitation adressée au dirigeant vietnamien pour prononcer le discours principal du forum témoigne de l’importance accordée par la communauté internationale au rôle et au prestige grandissants du Vietnam.

L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, a estimé que cette invitation constituait une reconnaissance des progrès réalisés par le Vietnam depuis son adhésion à l’ASEAN il y a plus de trente ans. Selon lui, le Vietnam est devenu l’un des membres les plus actifs de l’organisation régionale, contribuant à la stabilité politique, à l’intégration économique et au renforcement de la cohésion régionale.

Le discours attendu de Tô Lâm au Dialogue Shangri-La devrait présenter la vision du Vietnam face aux grands défis stratégiques actuels, ainsi que les moyens de préserver la paix, la stabilité et le développement durable dans une architecture régionale en pleine mutation.

VNA/CVN