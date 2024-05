La Thaïlande annonce les résultats des tests de riz stocké pendant dix ans

Photo: AFP/VNA/CVN

Le chef du DMS, le Dr Yongyos Thammawut, a révélé les informations sur les tests récents effectués sur les échantillons de riz, affirmant que ces tests ont été effectués dans les cinq meilleurs laboratoires et se sont classés au troisième rang des meilleurs en Asie.

Le processus comprenait des contrôles des irrégularités visuelles et olfactives, en plus de la recherche de toxines fongiques, de résidus de fumigation et de 250 types de produits chimiques agricoles. Des examens ont également été effectués pour confirmer l'absence de métaux lourds et analyser la valeur nutritionnelle du riz.

Les résultats n'ont montré aucune toxine fongique et les niveaux de métaux lourds étaient conformes aux normes de sécurité, a-t-il déclaré, ajoutant que le contenu nutritionnel du riz ne variait pas beaucoup par rapport au riz commercial vendu sur le marché.

Le riz en question fait partie de la réserve du gouvernement dans le cadre du programme d'engagement sur le riz.

Des enchères publiques pour le riz sont prévues ce mois-ci, avec un prix moyen attendu à 18 THB (0,5 USD) le kilogramme.

VNA/CVN