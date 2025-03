Collision en mer du Nord

Des granulés de plastique découverts dans l'eau et sur la côte

Des granulés de plastique ont été découverts dans l'eau et sur le littoral de l'Est de l'Angleterre, une semaine après la collision en mer du Nord entre un porte-conteneurs et un pétrolier, suscitant lundi 17 mars une " profonde inquiétude " de la part de la Société royale de protection des oiseaux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les garde-côtes britanniques ont précisé qu'une opération de récupération de ces pastilles, mesurant entre 1 et 5 millimètres, avait démarré. Selon eux, elles ne sont "pas toxiques mais peuvent représenter un risque pour la faune si elles sont ingérées".

Ces granulés, qui sont utilisés dans la production de plastique, ont dans un premier temps été repérés dimanche 16 mars par les services de secours britanniques dans l'eau près d'une baie sur la côte est de l'Angleterre, à environ 70 km au sud du lieu de la collision, a indiqué le chef des garde-côtes, Paddy O'Callaghan.

Ils ont aussi été observés à "différents endroits" sur une trentaine de km le long de la côte - qui abrite plusieurs réserves naturelles - et des spécialistes dans la lutte antipollution ont été mobilisés, selon la même source. Les garde-côtes jugent "probable" qu'ils se soient retrouvés dans l'eau à l'issue de la collision.

Dans le Norfolk (Sud-Est), la réserve naturelle de Titchwell est également affectée, a indiqué Steve Rowland, responsable local de la Société royale de protection des oiseaux.

"Toute cette zone, qui fait partie des zones humides de la côte est, est d'une importance internationale pour les oiseaux et la faune", a-t-il relevé, ajoutant qu'il s'agit "d'une voie de migration cruciale à cette époque de l'année, d'un lieu d'alimentation essentiel pour les oiseaux de mer et, bientôt, d'un site de nidification" pour certains oiseaux rares et menacés.

"Nous sommes profondément inquiets", a-t-il souligné. Selon M. Rowland, ces granulés "de la taille d'une lentille" sont pour certains "détachés, d'autres agglutinés". "Ils sont carbonisés et sentent le kérosène", a-t-il ajouté.

Course contre la montre

"Nous n'avons que quelques jours pour éliminer (cette pollution) des plages avant que les marées montantes ne dispersent les débris et qu'ils ne soient rejetés dans la mer et dans la chaîne alimentaire", a-t-il prévenu, évoquant une "course contre la montre".

Photo : AFP/VNA/CVN

La collision, le 10 mars, entre le porte-conteneurs Solong et le pétrolier Stena Immaculate, qui était au mouillage à environ 20 km au large du Yorkshire, dans le Nord-Est de l'Angleterre, a déclenché d'énormes incendies à bord des deux navires. Ces feux ont été maîtrisés après plusieurs jours de lutte, même si des "petites poches de feu" sont toujours actives par intermittence sur le Solong.

Le Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, transportait environ 220.000 barils de carburant d'aviation et un des réservoirs a été "brisé" dans la collision.

"Sur la base d'une évaluation effectuée par l'équipe de sauvetage, il a été confirmé que 17.515 barils de carburant Jet-A1 ont été perdus à la suite de l'impact et de l'incendie. Le reste de la cargaison est en sécurité", a expliqué Crowley, l'opérateur américain du pétrolier, dans un communiqué.

Les équipes de sauvetage ont déterminé que l'étendue des dégâts était limitée à un réservoir de carburant et à un réservoir d'eau, ajoute le communiqué.

Le contenu du porte-conteneurs Solong n'a quant à lui pas été révélé, son propriétaire allemand s'étant contenté de dire, au lendemain de la collision, qu'il ne transportait pas de cyanure de sodium, contrairement à des informations initiales.

Les enquêteurs continuent d'essayer de déterminer pourquoi le Solong a changé de cap vers 01h30 GMT et a heurté le Stena Immaculate huit heures plus tard. Un membre de l'équipage du cargo, un Philippin âgé de 38 ans, est présumé mort.

Le gouvernement britannique a écarté l'hypothèse d'un acte criminel. Le capitaine russe du Solong a été inculpé ce week-end d'homicide involontaire par négligence grave.

AFP/VNA/CVN