Un corail rouge observé pour la première fois dans des eaux peu profondes de Patagonie

Un type de corail rouge a été découvert à l'extrême sud de la Patagonie chilienne, dans le détroit de Magellan, l'endroit le plus méridional et le moins profond où il ait jamais été observé, ont annoncé des scientifiques vendredi 7 juin.

Des colonies d'Errina antarctica ont été découvertes dans la réserve nationale de Kawésqar, une vaste zone marine protégée de l'extrême sud du continent américain.

La découverte a été faite par des chercheurs de la fondation Rewilding Chile et de l'Institut espagnol d'océanographie.

Publiée fin avril dans la revue Nature's Scientific Reports, elle a été rendue publique vendredi 7 juin, à la veille de la Journée des océans commémorée le 8 juin.

Des plongeurs accompagnés de robots sont descendus dans les eaux glacées du détroit de Magellan et ont observé ces coraux à une profondeur comprise entre 1,3 m et 47 mètres.

Malgré leur rôle prépondérant dans le développement des fonds marins, ces coraux ne bénéficient d'aucune protection, bien qu'ils se trouvent dans un état de conservation vulnérable au Chili.

"Il est nécessaire de les protéger, de les conserver et de chercher des moyens de les gérer pour qu'ils continuent à vivre longtemps", a estimé Ingrid Espinoza, coauteur de l'étude et directrice de conservation de Rewilding Chile.

L'étude, réalisée entre 2021 et 2023, souligne le peu de données disponibles sur la présence de forêts marines animales dans les eaux patagoniennes.

"Cette région reste l'une des régions marines les moins connues et les moins bien comprises du monde", indique-t-elle.

Les coraux sont menacés par les activités humaines, telles que l'élevage de saumon, qui s'est étendu aux eaux de la région méridionale du détroit de Magellan, le changement climatique ou encore la pollution des océans.

Ces petits animaux, appelés polypes et qui peuvent constituer des colonies avec un squelette commun, contribuent de manière "extrêmement importante" à la biodiversité, en tant que "sentinelles des impacts et perturbations environnementales", a rappelé Mme Espinoza.

Dans le monde, les récifs coralliens représentent environ 0,1% des fonds marins. En raison de leur grande valeur écologique, ils ont été classés comme l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

