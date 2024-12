Suisse : la plus vieille centrale nucléaire d'Europe fermera en 2033

La centrale nucléaire de Beznau en Suisse, la plus vieille d'Europe et l'une des plus anciennes au monde, cessera de fonctionner en 2033, a annoncé jeudi 5 décembre son exploitant, mais Greenpeace demande sa mise à l'arrêt immédiate.