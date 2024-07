Le musée de Shanghai accueille les chats de compagnie à une exposition d'antiquités

>> L'Égypte dévoile des statues et sarcophages découverts à Saqqara

>> L'Égypte révèle un couloir caché dans la Grande Pyramide du Caire

>> Égypte : une statuette de Bouddha découverte sur un site antique

Photo : Ahram/CVN

Selon le musée, l'exposition d'antiquités égyptiennes, qui doit débuter jeudi 18 juillet, présentera plus de 780 précieuses reliques culturelles datant de différentes périodes de l'Égypte ancienne, dont plus de 95% seront exposées en Asie pour la première fois.

L'exposition présentera de nombreux artefacts importants déterrés sur le site du Bubasteion de Saqqara en Égypte, qui était dédié à la déesse des chats Bastet.

"Dans l'Égypte ancienne, la déesse des chats Bastet était considérée comme un symbole de protection et de spiritualité, et le culte de Bastet par les Égyptiens dépassait les frontières du temps et de l'espace, ce qui coïncide avec l'amour des Chinois pour les chats aujourd'hui", a déclaré Chu Xiaobo, conservateur du musée.

Photo : NatGeo/CVN

Le nombre de chats autorisés à chaque événement est limité à 200. Des vétérinaires agréés pour chats, un véhicule de service médical stationné et des dispositifs adaptés aux chats, tels que la concierge pour chats, des stabilisateurs d'humeur pour chats et des poussettes pour chats, seront mis à disposition.

Après chaque événement, l'ensemble du musée sera entièrement désinfecté, stérilisé et désodorisé, d'après l'organisateur.

Xinhua/VNA/CVN