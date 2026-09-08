"Vietnam et France, une relation façonnée par le temps et portée par une même volonté"

Dans un entretien accordé au Courrier du Vietnam , l’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, revient sur les principaux jalons des relations franco-vietnamiennes, l’élévation de ces relations au niveau de Partenariat stratégique intégral, ainsi que sur les perspectives d’une coopération toujours plus étroite et confiante.

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Photo : VNA/CVN

Ayant été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en France et ayant effectué plusieurs mandats dans ce pays, comment percevez-vous la France, son peuple et sa culture ?

La France possède une culture ancienne et riche en traditions, marquée par la diversité de ses identités régionales et par l’héritage de la civilisation européenne. Les Français sont ouverts, chaleureux, portés vers le partage et tournés vers le monde ainsi que vers les autres communautés. Vivre et exercer la diplomatie dans un tel environnement constitue un atout précieux.

La France contemporaine a hérité de multiples échanges historiques et culturels séculaires entre nos deux pays. Malgré les aléas de l’histoire, ces échanges ont créé des liens étroits et conféré une singularité propre aux relations et aux échanges franco-vietnamiens.

Français et Vietnamiens partagent aujourd’hui de nombreuses valeurs communes, notamment leur attachement à la diversité et à l’identité culturelle de chaque région, pays et communauté. Les échanges et la coopération, sans cesse approfondis au cours des dernières décennies, renforcent cette proximité. La présence en France d’une communauté vietnamienne établie à différentes périodes, dynamique et active, contribue grandement aux échanges bilatéraux, à la compréhension mutuelle et au rayonnement culturel partagé.

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Selon vous, quels ont été les principaux jalons qui ont permis de poser des bases solides et d’impulser des tournants décisifs dans les relations bilatérales ?

Au cours des dernières décennies, le Vietnam et la France ont édifié des relations fondées sur une amitié solide et une coopération exemplaire. Les acquis sont considérables, à la fois profonds, diversifiés et structurés à plusieurs niveaux. La France a toujours soutenu le Vietnam dans sa politique de Renouveau (Dôi moi) et dans son processus d’intégration internationale.

L’établissement du Partenariat stratégique en 2013 a marqué une nouvelle étape, en structurant notre coopération dans les domaines économique, commercial, culturel, sanitaire et éducatif, tout en développant un vaste réseau de partenaires, allant de l’échelon central aux collectivités locales, aux entreprises et aux organisations socio-économiques.

Ces dernières années, nous avons assisté à une avancée historique avec l’élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global en 2024, lors de la visite en France du secrétaire général et président de la République Tô Lâm, à l’occasion du Sommet de la Francophonie. La France est ainsi devenue le premier pays d’Europe occidentale à établir un tel niveau de partenariat avec le Vietnam.

Cette dynamique a été consolidée par de nombreux contacts de haut niveau, notamment les visites en France du Premier ministre Pham Minh Chinh en 2021 et 2025, la visite au Vietnam du président Emmanuel Macron en 2025, la venue du ministre des Armées Sébastien Lecornu à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu en 2024, ou encore la visite du président du Sénat Gérard Larcher à la fin de 2023, destinée à lancer les célébrations du cinquantenaire des relations diplomatiques.

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Le mois d’octobre 2024 a marqué l’élévation des relations Vietnam - France au niveau de Partenariat stratégique intégral, à l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Que retenez-vous de ce moment historique ?

À l'approche du 50e anniversaire des relations diplomatiques (1973-2023) et du 10e anniversaire du Partenariat stratégique (2013-2023), les deux parties ont partagé la conviction profonde qu'il fallait donner une orientation stratégique plus vaste et plus globale à nos relations. Il s'agissait de renforcer nos liens pour en faire un pilier solide de coopération, répondant aux aspirations des deux nations dans le contexte national et international.

L’officialisation du Partenariat stratégique global en octobre 2024 a suscité une joie immense chez tous les acteurs des deux pays. Pour ma part, en tant que diplomate attaché à la relation Vietnam - France depuis mes débuts dans la carrière, ce fut un sentiment de plénitude mêlé de fierté devant une grande visite, une grande décision, un grand jalon qui venait de se concrétiser ! Je me souviens qu'à cette occasion, de nombreux amis et partenaires des deux pays m'ont adressé leurs félicitations et partagé cette joie avec moi.

Mais il faut le souligner avec force : ce résultat est la cristallisation d'une volonté politique de grande ampleur des dirigeants des deux pays, l'expression de l'importance que la France accorde à la position du Vietnam, ainsi que la manifestation d'une politique extérieure vigoureuse du Parti et de l'État vietnamiens en cette période de transformation du pays.

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En tant que diplomate chevronné, engagé dans les relations avec la France depuis plus de 30 ans, comment évaluez-vous la continuité et les efforts soutenus qui ont permis d’aboutir à ces résultats ?

Avec 35 ans de carrière diplomatique, consacrés en grande partie à la France, à l'Europe et à la Francophonie, j’ai pu appréhender la coopération bilatérale dans toute sa transversalité. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, bien que chaque période ait eu ses spécificités, les deux pays se sont toujours accordé une place privilégiée dans leur politique étrangère respective.

Les visites marquant des jalons historiques effectuées par les dirigeants successifs, l'engagement quotidien des ministères, localités et entreprises, ainsi que le travail acharné des associations et amis des deux pays ont solidement consolidé le socle populaire et social de notre relation. De même, les générations de diplomates de nos représentations en France n'ont ménagé aucun effort pour accompagner cette coopération bilatérale, guidées par la volonté de servir le pays, de mettre en œuvre la politique étrangère et de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Quelles sont vos attentes concernant la prochaine visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, dans le cadre du Partenariat stratégique intégral ?

Chaque visite d’un haut dirigeant constitue un temps fort, une impulsion importante et vigoureuse pour la relation et la coopération bilatérales. Comme je l’ai dit, l’établissement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la France a suscité un grand enthousiasme chez les partenaires et les peuples des deux pays, mais il pose également des tâches et des défis considérables aux acteurs de chaque secteur, qui doivent le concrétiser efficacement. Un nouveau cadre et une nouvelle vision ayant été définis, il s’agit à présent de se mettre à l’œuvre pour poser les premières pierres de cette maison nouvellement conçue ! Au cours des deux dernières années, une série de visites et d’échanges entre ministères, organismes et partenaires des deux pays, dans de nombreux domaines importants, ont été menés en ce sens.

J’accorde une grande importance à la portée de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en France, ainsi qu’à sa participation au Sommet international sur l’espace à Paris. On retrouve ici, une nouvelle fois, cette combinaison harmonieuse entre les dimensions bilatérale et multilatérale, à l’image de la visite de 2024. Sur le plan bilatéral d’abord, il faut y voir une réaffirmation de la détermination et de la volonté politique des deux parties en faveur de la relation Vietnam-France. Les échanges de haut niveau, la diplomatie au sommet, restent toujours l’expression la plus claire de l’étroitesse d’une relation. Cette visite est également l’occasion de concrétiser la vision définie en 2024. De nombreux volets de coopération, engagements et projets communs seront passés en revue et feront l’objet de discussions, tandis que de nouvelles orientations et de nouvelles impulsions seront définies.

Sur le plan multilatéral, l’espace est un domaine dans lequel le Vietnam et la France coopèrent déjà largement : recherche, développement de satellites d’observation de la Terre, applications spatiales au service de l’agriculture, de la pêche, de la lutte contre le changement climatique et de la gestion des ressources environnementales. L’espace est également l’une des technologies stratégiques que le Vietnam souhaite aujourd’hui maîtriser. Le Sommet international sur l’espace à Paris sera l’occasion de poursuivre les échanges et d’approfondir la coopération avec la France et d’autres partenaires potentiels dans ce domaine, tout en affirmant la volonté du Vietnam de s’engager, aux côtés de la communauté internationale, dans un secteur d’une importance capitale pour le développement et la sécurité.

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Dans cette nouvelle ère, comment définiriez-vous les axes prioritaires et novateurs de notre coopération face aux évolutions mondiales ?

Le Vietnam et la France ont établi leur Partenariat stratégique global sur la base d’une relation développée de longue date, mais aussi dans un contexte où les deux pays sont confrontés à de nouvelles exigences de développement interne et à une conjoncture mondiale en pleine évolution. Ils doivent renforcer leur coopération avec des partenaires importants afin de conforter leur position à la hauteur de leurs ambitions, dans un monde en mouvement permanent et confronté à des défis multiformes. Une coopération étroite et efficace apportera au Vietnam comme à la France des atouts supplémentaires pour atteindre leurs objectifs respectifs.

De nombreuses pistes de coopération méritent d’être exploitées plus vigoureusement. Plusieurs domaines inscrits dans la vision stratégique actuelle du Vietnam offrent à la France de nouvelles possibilités de coopération : la sécurité énergétique, le développement des énergies propres et renouvelables ; la construction de nouvelles infrastructures répondant aux besoins actuels du Vietnam, notamment dans le domaine ferroviaire et, en particulier, les lignes urbaines ; l’accompagnement du Vietnam dans la maîtrise progressive des technologies spatiales ; le développement et l’application de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans des domaines de coopération traditionnels tels que la santé et la pharmacie ; ainsi que la coopération dans les technologies vertes et le numérique, et la participation conjointe aux chaînes de valeur et à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement stratégiques.

Il faut également souligner que le Vietnam et la France entretiennent, de longue date, une coopération étroite dans les domaines de la formation et de la recherche. Les deux pays doivent mieux valoriser le potentiel de cette coopération afin de répondre aux besoins actuels en ressources humaines qualifiées et en matière d’innovation.

Le Vietnam et la France doivent aussi renforcer leur soutien mutuel dans le cadre de leur coopération multilatérale, afin que le Vietnam approfondisse ses relations avec l’Union européenne et que la France consolide sa présence au sein de l’ASEAN et dans la région Asie-Pacifique. Les deux pays doivent également coordonner étroitement leur action face aux grands enjeux mondiaux, notamment le changement climatique, et œuvrer ensemble en faveur de la paix et du respect du droit international dans différentes régions, y compris en mer Orientale.

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Distingué récemment de la Légion d’honneur par le gouvernement français, quel message souhaitez-vous adresser à la jeune génération de diplomates appelée à faire vivre ce Partenariat stratégique intégral ?

La continuité joue un rôle essentiel en diplomatie, d’où l’importance cruciale accordée à la formation des jeunes cadres. La diplomatie contemporaine a la responsabilité d’élargir de manière proactive l’espace stratégique, de créer de nouvelles ressources et d’ouvrir de nouvelles opportunités au service du développement national.

Nos jeunes diplomates possèdent des compétences de plus en plus diversifiées et une grande capacité d’action. Je suis convaincu qu’ils sauront porter le Partenariat stratégique global franco-vietnamien à la hauteur des ambitions stratégiques de notre politique étrangère.

Propos recueillis par Hông Anh/CVN