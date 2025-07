La France connaît la croissance la plus rapide en matière d'investissements immatériels

Des données aux logiciels en passant par les marques, la croissance en France des investissements dans les actifs incorporels a été la plus rapide l'an dernier parmi les pays les plus avancés dans le domaine, selon un rapport publié par l'ONU mercredi 9 juillet.

Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les investissements dans les actifs incorporels ont augmenté trois fois plus vite l'an dernier que les investissements dans les actifs physiques tels que les machines et les bâtiments.

Le rapport montre que les investissements dans les actifs incorporels dans 27 économies à revenu élevé ou intermédiaire ont augmenté d'environ 3% en termes réels l'an dernier, pour atteindre 7.600 milliards de dollars.

La France s'en sort très bien, avec des investissements atteignant plus de 631 milliards de dollars l'an dernier, seulement devancée par le numéro un mondial, les États-Unis.

En 2024, elle a enregistré la croissance la plus rapide de l'investissement immatériel parmi les économies à forte intensité immatérielle, avec une progression réelle de plus de 5%, suivie par le Royaume-Uni (plus de 4%), l'Espagne et le Danemark (proche de 4%) et les États-Unis (3,5%).

"On a vu la France dépasser l'Allemagne et le Japon pendant ces deux dernières années dans le domaine de l'investissement dans l'immatériel", indique Sacha Wunsch-Vincent, chef du Département de l'économie et de l'analyse de données, à l'Ompi.

Cette tendance s'intègre selon lui "dans une amélioration de compétitivité de la France sur les cinq dernières années à peu près".

"Cela vient conforter un changement de la structure de l'économie française. Tandis que l'Allemagne et le Japon sont encore très liés par leur industrie d'automobile et l'industrie lourde, la France semble avoir pu se repositionner et monte en flèche ses investissements dans l'immatériel", analyse-t-il.

Selon M. Wunsch-Vincent, la croissance des investissements immatériels en France n'est pas portée par une entreprise en particulier, mais par la majorité des secteurs et acteurs économiques. "C'est le signe d'une transformation plus systémique ou plus profonde des entreprises françaises, notamment en ce qui concerne la R&D, les logiciels et données", affirme-t-il.

Hôpitaux, usines et administrations

"Les pays qui comprennent et encouragent les investissements dans les actifs incorporels seront mieux placés pour croître et prospérer dans une économie mondiale de plus en plus axée sur l'innovation technologique, numérique et culturelle", assure le directeur général de l'Ompi, Daren Tang dans un communiqué.

Les États-Unis occupent la première place en termes de niveau absolu d'investissements dans les actifs incorporels, avec un montant presque deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, de la France, du Japon et du Royaume-Uni réunis.

La Suède conserve elle sa position de leader en tant qu'économie à plus forte intensité d'actifs incorporels, avec des investissements dans les actifs incorporels représentant 16% de son produit intérieur brut (PIB). Elle est talonnée par les États-Unis, la France et la Finlande, tous avec une intensité de 15% du PIB.

L'intensité des investissements dans les actifs incorporels de l'Inde (près de 10%) place celle-ci devant plusieurs économies de l'Union européenne, ainsi que devant le Japon. Les logiciels et les bases de données apparaissent comme le type d'actifs incorporels qui connaît la croissance la plus rapide, avec une expansion de plus de 7% par an entre 2013 et 2022.

Cette croissance est stimulée par l'essor actuel de l'intelligence artificielle (IA), selon l'OMPI.

Mais M. Wunsch-Vincent prévient : "Beaucoup pensent que nous sommes déjà pleinement entrés dans l'ère de l'IA. En réalité, nous n'en sommes qu’à la première phase : celle de la construction des infrastructures physiques et des capacités de données".

"Les grands investissements immatériels viendront dans un second temps, lorsque les secteurs utilisateurs - comme les hôpitaux, les usines ou les administrations - transformeront en profondeur leurs modes de fonctionnement", souligne-t-il.

