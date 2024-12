La Fed devrait baisser à nouveau ses taux avant une possible pause

Une nouvelle baisse des taux est en vue mercredi 18 décembre du côté de la Réserve fédérale américaine (Fed) mais il pourrait s'agir de la dernière avant une période de pause, alors que l'économie américaine reste performante et que l'inflation a repris du poil de la bête ces derniers mois.

"Une baisse de 25 points de base des taux d'intérêts est très largement anticipée par les marchés. Si la Fed ne l'envisageait pas, elle aurait déjà envoyé un message aux investisseurs en ce sens", estime Mark Zandi, chef économiste pour Moody's, interrogé par l'AFP.

La décision à venir ne fait en effet aucun doute pour les investisseurs, si l'on en croit l'outil de veille de CME FedWatch, alors que plus de 95% des analystes interrogés anticipent une telle baisse mercredi 18 décembre.

La réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a débuté mardi matin, comme le veut la tradition, à Washington et la décision sera publiée mercredi à 19H00 GMT, avant une conférence de presse du président de l'institution Jerome Powell (19h30 GMT).

L'inflation est repartie à la hausse ces deux derniers mois aux États-Unis, après avoir suivi une trajectoire encourageante vers l'objectif de 2% fixé par la Fed.

L'indice CPI des prix à la consommation - sur lequel sont indexées les retraites - a rebondi en novembre à 2,7%. L'indice d'inflation PCE, que la Fed veut ramener à 2%, sera publié le 20 décembre.

Côté producteurs, les prix ont même grimpé en novembre au plus haut depuis près de deux ans, à cause notamment des conséquences de la grippe aviaire, selon l'indice PPI.

"On peut douter de l'intérêt d'une nouvelle baisse (des taux d'intérêts) car l'économie se porte bien, elle ne semble pas avoir besoin d'un stimulus", a souligné Nathan Sheets, économiste pour Citi, interrogé par l'AFP.

"Je pense qu'on aura un quart de point de baisse mais que la Fed signalera également sa volonté d'aller plus lentement à l'avenir, si ce n'est envisager une pause, tant qu'elle n'a pas une idée plus précise de l'orientation prise par l'économie", détaille M. Zandi.

Cette dernière réunion de l'année sera justement l'occasion pour la Fed de publier ses nouvelles prévisions, tant sur la croissance, l'inflation et le chômage que sur la direction qu'elle s'attend à voir ses taux prendre.

Incertitude en vue

Jerome Powell a récemment estimé que la Fed "pouvait se permettre d'être un peu plus prudente" du fait de la vigueur de l'économie. Et l'une des gouverneures, Michelle Bowman, avait jugé les risques liés à l'inflation "plus importants" que ceux liés au chômage.

Cette dernière a également estimé à plusieurs reprises que le taux neutre, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'influence, en soutien ou en ralentissement, sur l'économie, pourrait être plus haut qu'anticipé initialement, peut-être même proche du niveau actuel.

Mais cela dépendra également de la politique économique mise en place par le président élu Donald Trump, qui retournera à la Maison Blanche à partir du 20 janvier.

Or, entre la dérégulation promise en termes de normes, l'expulsion voulue d'une partie des migrants entrés illégalement sur le territoire, les baisses d'impôts ou encore la hausse des droits de douane, les effets sur l'économie pourraient être majeurs et sont difficiles à anticiper en l'état.

Les dirigeants de la Fed "ne sont pas là pour préjuger des effets de ces politiques, mais ils devront tenir compte des effets possibles. Les propositions de ce gouvernement peuvent provoquer un choc d'offre comme de demande et il y a tout une gamme de conséquences possibles à ces chocs", juge M. Sheets.

Selon une enquête réalisée auprès de 500 entreprises américaines par la société de recrutement Resume Templates, 82% d'entre elles envisagent d'augmenter leurs prix si de nouveaux droits de douane sont effectivement mis en place.

Donald Trump a ainsi déjà annoncé des droits de douane de 25% contre ses voisins du Canada et du Mexique, ce qui pourrait pousser les prix à la hausse pour le consommateur américain.

L'actualisation des prévisions macroéconomiques de la Fed permettra de connaître plus en détail dans quelle mesure elle a d'ores et déjà intégré ces possibles évolutions et quel impact elles auront sur sa politique monétaire à venir.

Mais compte tenu de cet ensemble de facteurs, la Fed devrait prévoir des baisses de taux moins nombreuses pour 2025.

