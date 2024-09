La demande mondiale d'énergie devrait augmenter de 24% d'ici à 2050

À l'occasion de Rio Oil & Gas, le plus grand salon du pétrole et du gaz naturel d'Amérique latine, qui se tient jusqu'à jeudi à Rio de Janeiro, l'OPEP a publié son rapport annuel "World Oil Outlook", pour la première fois hors de son siège à Vienne.

L'organisation, qui regroupe la plupart des plus grands producteurs de pétrole au monde, a affirmé ne constater aucun signe d'un pic de consommation de combustibles fossiles malgré la course mondiale aux énergies renouvelables. Au contraire, elle a prédit que d'ici à 2050, le pétrole représentera une part record de la matrice énergétique mondiale.

"La publication de nos perspectives ici est un signe très clair de l'importance du Brésil pour le monde de l'énergie, pas seulement pour le pétrole, mais pour l'énergie mondiale", a estimé le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais.

Les énergies renouvelables représenteront 60% de la croissance de la demande mondiale, mais la consommation de pétrole devrait dépasser 120 millions de barils par jour en 2050, soit une augmentation de 17 millions de barils par rapport au niveau de consommation actuel, selon le rapport.

Selon l'OPEP, le pétrole et le gaz représenteront plus de la moitié de la matrice énergétique d'ici à 2050, le pétrole représentant 29,3%, soit la part la plus importante jamais enregistrée.

