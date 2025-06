La Canadienne McIntosh explose le record du monde du 400 m nage libre

Photo : AFP/VNA/CVN

La triple médaillée d'or olympique a amélioré de plus d'une seconde la précédente marque, établie à 3:55.38 par l'Australienne Ariarne Titmus aux Championnats du monde de Fukuoka (Japon) en 2023.

Il s'agissait de la première sortie de McIntosh lors de ces sélections organisées à Victoria, dans le sud-ouest canadien, qui désigneront les représentants du pays pour les Mondiaux de Singapour (11 juillet - 3 août).

La jeune nageuse (18 ans) est engagée dans six autres épreuves: le 800 m et le 200 m nage libre, le 200 m et le 400 m 4 nages, le 200 m papillon et le 200 m dos.

Après ses titres aux JO de Paris sur 200 m papillon, 200 m et 400 m 4 nages, et en l'absence d'Ariarne Titmus, qui fait une pause cette saison, McIntosh confirme son statut d'attraction pour la prochaine compétition à Singapour. Elle compte déjà quatre titres mondiaux.

APS/VNA/CVN