La Bourse de Paris termine en légère hausse

La Bourse de Paris a fini en légère hausse jeudi 5 novembre, après une séance marquée par une déroute des valeurs technologiques mondiales et une série de résultats d'entreprises majoritairement bien accueillis.

>> La Bourse de Paris termine à l'équilibre avant la Fed et la BCE

>> La Bourse de Paris stable avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

>> La Bourse de Paris en nette hausse après les "midterms"

Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40 a pris 0,34% à 8.205,37 points, en hausse de 27,48 points. La veille, il avait gagné 1,96%.

La séance du jour a encore une fois été l'occasion, pour les investisseurs, de décortiquer les conséquences de la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

"Le marché analyse le résultat des élections comme annonciateur d'une réglementation renforcée des centres de données", ce qui "amplifie le mouvement de +rotation+ au détriment des valeurs" de l'IA, a expliqué à l'AFP David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier.

La place parisienne étant peu pourvue en entreprises de ce secteur, l'impact a été limité à Paris.

Plusieurs nouveaux élus démocrates ont fait campagne pour ralentir la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle dans leurs circonscriptions, ce qui fait craindre un tour de vis en la matière.

Les valeurs liées à cette technologie ont donc reculé sur toutes les grandes places financières mondiales. Cela a été particulièrement le cas pour les semi-conducteurs et les puces électroniques, éléments indispensables pour équiper ces centres de données.

Parmi les titres du secteur, on trouve à Paris STMicroelectronics (-9,33% à 37,09 euros), et Soitec (-16,73% à 91,64 euros). Schneider Electric, qui équipe les centres de données en infrastructures électriques, a perdu de son côté 1,60%, à 227,85 euros.

Bouygues plus rentable

Bouygues, présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a enregistré un bénéfice net divisé par deux (-55 %) sur les neuf premiers mois de 2026, mais a relevé son objectif de rentabilité annuel, a-t-il annoncé jeudi 5 novembre.

Son titre en a profité (+2,64 % à 43,09 euros).

Legrand relève ses objectifs

Le groupe Legrand a relevé jeudi 5 novembre une fois de plus ses objectifs annuels grâce aux centres de données, à la transition énergétique et aux acquisitions, qui lui ont permis d’afficher un bénéfice net en hausse de 19,6% à plus d’un milliard d’euros pour les neuf premiers mois de l’année.

Ces bons résultats ont permis au groupe de résister à la déroute des valeurs liées à l'IA. Son titre n'a perdu que 0,12% à 127,55 euros.

Air France-KLM s'envole

L'action d'Air France-KLM a grimpé de 12,06 % à 12,63 euros, après l'annonce par le groupe de transport aérien franco-néerlandais d'un bénéfice net en hausse de 22% au 3e trimestre, celui de la saison haute, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires par passager.

Les analystes de la Deutsche Bank saluent "un troisième trimestre de bonne qualité, marqué par des progrès encourageants en matière de maîtrise des coûts et de redressement de KLM" dans une note dédiée.

ArcelorMittal dans le rouge

Le sidérurgiste ArcelorMittal est tombé dans le rouge au troisième trimestre en raison de dépréciations liées à des frappes militaires sur son usine ukrainienne.

À l'ouverture de la Bourse, l'action a pourtant bondi de plus de 6%, avant que le mouvement se modère. Le titre a finalement perdu 1,12% à 54,50 euros.

AFP/VNA/CVN