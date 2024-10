La Bourse de Paris attentiste avant la saison des résultats

La Bourse de Paris est dans la retenue mardi 15 octobre avant d'entrer dans le vif de la saison des résultats d'entreprises, sur fond d'inquiétudes persistantes pour la relance chinoise et de nette baisse des prix du pétrole.

Vers 08h10 GMT, le CAC 40 perdait 0,74% à 7.545,67 points, soit une baisse de 56,56 points. Lundi 14 octobre, l'indice parisien avait terminé en hausse de 0,32%.

"La microéconomie prend le dessus sur la macroéconomie cette semaine du fait de l’intensification de la saison des résultats" pour le troisième trimestre, résume Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

"De nombreuses entreprises de premier rang vont publier leurs résultats cette semaine", abonde John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabeau.

Parmi les grandes entreprises françaises, les publications de LVMH, numéro un mondial du luxe, et de Fnac Darty sont attendues mardi 15 octobre. Aux États-Unis, les banques seront à l'honneur, avec Bank of America, Goldman Sachs et Citigroup.

"Outre les habituels" indicateurs financiers, il faudra être "particulièrement attentifs aux annonces concernant les rachats d’actions", qui furent "ces derniers mois des éléments de soutien massif des actions", selon Christopher Dembik, expert chez Pictet AM.

Autre focus : les inquiétudes des investisseurs sur les plans du gouvernement chinois pour relancer la consommation dans la deuxième économie mondiale. Des craintes qui plombent particulièrement les perspectives du secteur du luxe français, pour lequel la Chine est un marché crucial.

Après avoir déçu en début de semaine dernière, faute d'annonces de nouvelles mesures de relance, le gouvernement de Pékin a annoncé samedi 12 octobre un recours massif à l'endettement public, avec des obligations spéciales, pour soutenir une activité économique en perte de vitesse. Mais il s'est gardé de dévoiler des mesures d'aide aux ménages pour stimuler la consommation.

La réunion jeudi de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) est elle aussi en ligne de mire des investisseurs : l'institution s'oriente vers une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt, les données récentes sur l'inflation étant rassurantes, tandis que l'inquiétude monte pour la croissance en zone euro.

Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de l'institut monétaire de Francfort, dont les responsables des banques centrales allemande, Joachim Nagel, et française, François Villeroy de Galhau, ont envoyé ces derniers jours des signaux en ce sens.

Les marchés européens seront donc attentifs à la publication à 09h00 GMT de l'indice ZEW du moral des investisseurs en octobre en Allemagne, première économie du continent.

En France, l'inflation a nettement ralenti en septembre, à 1,1%, contre 1,8% enregistré en août, grâce à un repli de l'énergie, selon des chiffres de l'Insee mardi 15 octobre.

Dans ce contexte, vers 8h10 GMT, le rendement français atteignait 2,97%, après 3,03% la veille. Le taux allemand, qui fait référence en Europe, s'établit à 2,23%.

TotalEnergies dévisse

Comme l'ensemble des valeurs pétrolières, TotalEnergies est plombé par la nette baisse des prix du pétrole, après des affirmations du Washington Post selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait dit à son allié américain qu'il envisageait de frapper l'armée iranienne et non des infrastructures pétrolières.

Le groupe perd 4,05% à 59,96 euros.

Le luxe recule

Les valeurs du luxe reculent en raison des doutes sur le plan de relance chinois.

Vers 8h10 GMT, LVMH perdait 1,99% à 625,10 euros , tandis que Hermes reculait de 1,70% à 2087,00 euros et Kering de 0,87% à 228,00 euros.

