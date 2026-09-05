Indonésie : renforcement de la lutte contre les incendies et le brouillard épais

L'Indonésie a envoyé des milliers de secouristes pour lutter contre les feux de forêt dans certaines parties de Bornéo et de Sumatra, a déclaré vendredi 4 septembre un porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le vaste archipel d'Asie du Sud-Est se bat depuis des semaines pour maîtriser les incendies et le brouillard épais formé par les fumées de ces énormes feux qui dérive vers la Malaisie, Singapour et les Philippines.

Dans la province de Kalimantan occidental, l'une des régions les plus durement touchées, ce brouillard a fait chuter la qualité de l'air à un niveau "dangereux", avec une visibilité inférieure à un kilomètre jeudi, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Berton Suar Pelita Panjaitan.

Selon lui, plus de 14.000 pompiers ont été déployés dans la province et sont parvenus à éteindre des feux couvrant près de 430 hectares jeudi. "Nous accordons une attention particulière au Kalimantan occidental en raison des tourbières brûlées, qui nécessitent une intervention et une surveillance plus longues, notamment pour les refroidir, afin de s'assurer que le feu ne reprenne pas", a expliqué le responsable de cette agence nationale.

Dans la province du Kalimantan central, les autorités ont éteint des feux sur une superficie de 197 hectares, a encore indiqué M. Berton, ajoutant qu'un drone thermique avait été déployé pour repérer les foyers souterrains.

La province a enregistré un niveau de qualité de l'air "malsain", avec une visibilité inférieure à 2,5 kilomètres, et les écoles des deux provinces ont été fermées, a-t-il ajouté.

L'Indonésie compte de vastes étendues de tourbières tropicales, un écosystème constitué de couches de matières organiques partiellement décomposées.

Ces tourbières constituent d'importants réservoirs de carbone lorsqu'elles sont humides, mais deviennent très inflammables lorsqu'elles sont sèches. Les feux peuvent couver sous terre et reprendre rapidement.

En Malaisie, la forte hausse de la pollution atmosphérique a conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans une partie de l'Etat du Sarawak, sur l'île de Bornéo, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Cet état d'urgence concerne une partie de la région de Serian, dans la partie malaisienne de Bornéo, et entraînera la fermeture de 647 écoles à partir de lundi et jusqu'à au moins la fin de la semaine prochaine.

Le Comité de gestion des catastrophes du Sarawak avait officiellement demandé la déclaration de l'état d'urgence après que l'indice de pollution atmosphérique dans la région de Serian a dépassé le seuil critique de 500, avec un pic à 519 tôt vendredi 4 septembre.

APS/VNA/CVN