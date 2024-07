Foot : Gareth Southgate quitte son poste de sélectionneur de l'Angleterre

"Le temps est venu de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l'Espagne était mon dernier match en tant que sélectionneur de l'Angleterre", écrit-il dans un message transmis par la fédération anglaise.

Southgate, qui était en poste depuis huit ans, a dirigé 102 fois l'équipe d'Angleterre.

La défaite des Three Lions dimanche à Berlin aura été l'échec de trop pour lui, qui avait déjà connu la désillusion lors de l'Euro-2021, s'inclinant en finale à Wembley face à l'Italie aux tirs au but.

Au Mondial-2018, l'aventure s'était arrêtée en demi-finale face à la Croatie (2-1 après prolongation). Quatre ans plus tard au Qatar, la France avait stoppé l'Angleterre en quart (2-1).

"Le groupe que nous avons emmené en Allemagne est plein de jeunes talents enthousiasmants, écrit Southgate dans son message d'adieu, et ils pourront remporter le trophée dont nous rêvons tous."

L'Angleterre du football se désespère de décrocher un second titre après la Coupe du monde remportée à domicile en 1966, l'unique trophée dans la vitrine de la Fédération anglaise.

"Dans les 25 compétitions (internationales) postérieures à 1966 et avant que Gareth ne prenne ses fonctions, nous avions gagné sept matches à élimination directe. Dans les quatre compétitions de son mandat, nous en avons remporté neuf. De fait, en huit années, il a remporté plus de matches comptant vraiment que lors des cinquante précédentes années", souligne le directeur général de la Fédération, Mark Bullingham, dans un communiqué.

"Gareth a rendu possible la mission impossible et posé les fondations de succès futurs", poursuit-il. "Il est tenu dans la plus haute considération par les joueurs, par l'encadrement et par tout le monde à la FA et dans le monde du football."

Son successeur devrait être nommé "le plus tôt possible", indique Bullingham alors que la Ligue des nations débute en septembre.

Parmi les noms pressentis pour prendre le relais, ceux de l'entraîneur de Newcastle Eddie Howe ainsi que deux anciens managers de Chelsea, Graham Potter et Mauricio Pochettino circulent déjà.

Southgate avait été nommé en 2016, alors que la sélection anglaise était au plus mal, éliminée par l'Islande en huitièmes de finale de l'Euro.

"En Anglais fier de l'être, jouer pour l'Angleterre puis entraîner l'Angleterre ont été l'honneur de ma vie", écrit l'ancien international âgé de 53 ans.

"Cela signifiait tout pour moi, et j'ai tout donné pour cela".

