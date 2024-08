JO : Marchand et le pari des cent-quatorze minutes

Marchand en vitesse

Léon Marchand a rendez-vous avec son destin olympique entre 20h37 et 22h31... Cent-quatorze minutes pour conquérir deux médailles d'or sur 200 m papillon puis 200 m brasse. Pour réussir son pari fou, il devra notamment devancer le Hongrois Kristof Milak, recordman du monde de la distance en papillon. Au passage, Marchand bouclera un marathon de six courses en deux jours. Un enchaînement qu'il avait testé lors des Championnats de France en juin.

Dans la même soirée, l'Américaine Katie Ledecky peut devenir la deuxième femme la plus titrée de l'histoire en cas de succès sur 1.500 m alors que le Roumain David Popovici et l'Australienne Mollie O'Callaghan, déjà titrés sur 200 m libre, sont en lice pour un rarissime doublé avec le 100 m.

"Si on ne gagne pas..."

Balayés par le Danemark (37-29) puis la Norvège (27-22), les Bleus du handball, champions olympiques en titre, se retrouvent dans une posture très inconfortable. Ils sont dans la quasi-obligation de battre l'Égypte pour espérer accéder aux quarts de finale. "Si on ne gagne pas, on est mal barrés", a résumé le sélectionneur Guillaume Gille, dont l'équipe devra retrouver une partie de son jeu offensif pour battre les Égyptiens, toujours très accrocheurs.

Rendez-vous à la Concorde !

Laury Pérez, 20 ans, et Anthony Jeanjean, 26 ans, se succéderont en début d'après-midi en finale du BMX freestyle dans le cadre prestigieux de la place de la Concorde. Pérez a validé de justesse son billet. Jeanjean, N.1 mondial, s'avance lui sûr de ses forces. "Je travaille depuis des années pour cette échéance. Cela va le faire, j'ai hâte", a-t-il dit.

La Dream Team revient

Faciles vainqueurs des Serbes de Nikola Jokic pour leur entrée (110-84) dimanche, les stars américaines de la NBA, emmenées par LeBron James, disputent leur deuxième match de poules contre le Soudan du Sud à Villeneuve d'Ascq (21h00).

La tentation de présenter ce match comme une opposition entre l’ogre de ce tournoi olympique et le Petit Poucet est forte. Sauf que les Américains savent mieux que personne qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe: dans les jours qui ont précédé le coup d'envoi des JO-2024, en match de préparation face au même adversaire, "Team USA", longtemps malmenée, a arraché la victoire in extremis (101-100).

Les épreuves de triathlon auront bien lieu mercredi

Reporté mardi 30 juillet en raison de l'état sanitaire de la Seine, le triathlon masculin aura bien lieu mercredi en milieu de matinée, juste après l'épreuve féminine qui doit débuter à 08h00. Le comité d'organisation et l'instance internationale World Triathlon ont confirmé en fin de nuit que "les résultats des dernières analyses d'eau ont été jugés conformes", la tenue des deux épreuves étant conditionnée aux résultats des analyses de la qualité de l'eau.

Un soulagement pour les athlètes, qui risquaient de voir leur triathlon amputé de sa partie natation et transformé en duathlon (enchaînement course à pied, vélo, course à pied).

Hashimoto pour rejoindre Uchimura

Si Simone Biles monopolise l'attention lors des épreuves de gymnastique, un Japonais peut rentrer à son tour dans l'histoire olympique de sa discipline.

Daiki Hashimoto, déjà sacré champion olympique par équipes lundi, vise une nouvelle médaille d'or, cette fois dans le concours général qu'il avait remporté il y a trois ans à Tokyo. S'il confirme sa polyvalence sur tous les agrès, il deviendra l'égal de son compatriote Kohei Uchimura, le seul à avoir remporté le concours général deux fois d'affilée (2012, 2016).

