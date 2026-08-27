La Russie souhaite élargir sa coopération avec le Vietnam dans de nouveaux domaines

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Tchernychenko a proposé que la Russie et le Vietnam étendent leur coopération à de nouveaux domaines prometteurs afin de donner un nouvel élan à une croissance bilatérale durable.

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Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, mercredi 26 août, Dmitri Tchernychenko a affirmé que le Vietnam figurait parmi les principaux partenaires de la Russie en Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l’amitié de longue date, les liens étroits et le haut niveau de confiance politique entre les deux pays, des éléments qui n’ont cessé de se renforcer sur la base du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le vice-Premier ministre russe s’est également félicité des progrès substantiels réalisés dans les relations bilatérales, notant que l’année 2026 marquera le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Il a déclaré que cet accord s’était révélé efficace et avait apporté une contribution importante à la croissance des échanges commerciaux bilatéraux.

Les deux parties ont salué le redressement remarquable et la forte croissance du secteur touristique. Le nombre de visiteurs russes au Vietnam a presque doublé : le pays a accueilli 690.000 touristes russes en 2025, tandis que ce chiffre a atteint 863.000 rien qu’au premier semestre 2026. Elles ont estimé que ces chiffres reflétaient clairement l’attrait croissant du Vietnam en tant que destination pour les touristes russes. Parallèlement, le nombre de touristes vietnamiens en Russie a également enregistré une croissance impressionnante.

Ce fort redressement du tourisme a été soutenu par des efforts conjoints visant à améliorer la connectivité aérienne. Les deux parties assurent actuellement 31 vols répartis sur 15 liaisons reliant plusieurs villes, jetant ainsi les bases d’une expansion future du réseau aérien.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que le partenariat stratégique global Vietnam - Russie continuait de se développer positivement dans tous les domaines.

Il a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec la Russie et souhaitait promouvoir davantage une coopération concrète et efficace, non seulement dans les domaines traditionnels tels que la politique, l’énergie et les hydrocarbures, mais aussi dans les secteurs de la science, de l’éducation, de la culture, du sport et du tourisme.

De tels efforts contribueraient à approfondir les liens bilatéraux et à apporter des avantages concrets aux peuples des deux pays, a-t-il déclaré.

VNA/CVN