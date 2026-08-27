Légion d’honneur : Dinh Toàn Thang, trois décennies au service de l’amitié franco-vietnamienne

L’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a reçu le 26 août à Hanoï, les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur. Cette distinction vient saluer une carrière diplomatique intimement liée à la France, à la Francophonie et au rapprochement entre les deux pays.

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L’ambassade de France à Hanoï a accueilli, mercredi 26 août, la cérémonie de remise des insignes de Commandeur de la Légion d’honneur à Dinh Toàn Thang, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en France de 2021 à 2025. Au nom du président de la République française, l’ambassadeur Olivier Brochet lui a remis cette distinction, qui récompense une carrière diplomatique de plus de trois décennies consacrée, entre autres, aux relations franco-vietnamiennes.

"Cette distinction vient reconnaître une carrière diplomatique exceptionnelle, tout entière placée au service de votre pays et de son ouverture sur le monde", a déclaré M. Brochet. Il a également souligné qu’elle récompensait "un acteur essentiel de la relation entre la France et le Vietnam", à laquelle Dinh Toàn Thang a consacré "une part considérable de [sa] vie professionnelle".

Le parcours du diplomate vietnamien illustre en effet cette proximité particulière avec la France. Après des études à l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV), il se rend à Paris en 1993 pour poursuivre sa formation à l’Institut international d’administration publique. Il rejoint ensuite à quatre reprises l’ambassade du Vietnam en France : comme attaché en 1995, deuxième secrétaire de 2001 à 2005, ministre-conseiller puis ministre de 2010 à 2014, avant d’y revenir comme ambassadeur en 2021. Entre ces missions, il assume plusieurs responsabilités au ministère vietnamien des Affaires étrangères, jusqu’à prendre la tête du Département de l’Europe en 2018.

Pour Olivier Brochet, la France et l’Europe constituent ainsi "un fil rouge" de cette carrière. Il a notamment insisté sur la connaissance approfondie que Dinh Toàn Thang a acquise de la France, de ses institutions et de sa culture, ainsi que sur sa parfaite maîtrise de la langue française.

Un mandat qui a vu la relation bilatérale "changer de dimension"

En évoquant le mandat de Dinh Toàn Thang à Paris, Olivier Brochet a rappelé plusieurs étapes majeures du partenariat entre les deux pays. Commencé dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19, ce mandat a été marqué par la solidarité entre la France et le Vietnam et par le maintien d’un dialogue politique de haut niveau. Le déplacement en France du Premier ministre Pham Minh Chinh, en novembre 2021, en fut l’un des premiers temps forts.

L’ambassadeur français a également salué l’action de son homologue dans le développement des échanges économiques, commerciaux, territoriaux et humains, ainsi que ses déplacements à travers la France pour rencontrer les autorités locales, les entreprises, les populations et la communauté d’origine vietnamienne.

La période 2023-2025 a ensuite donné un nouvel élan à la relation. Olivier Brochet a évoqué le travail mené avec Dinh Toàn Thang pour faciliter les échanges au plus haut niveau, avant les séquences diplomatiques de 2024 et 2025. En octobre 2024, à l’occasion de la visite en France du Secrétaire général du Parti communiste et Président de la République, Tô Lâm, pour le XIXe Sommet de la Francophonie, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global. Quelques mois plus tard, en mai 2025, le président Emmanuel Macron effectuait une visite d’État au Vietnam.

"Vous appartenez incontestablement à ceux qui ont construit ce partenariat fondé sur la confiance, l’amitié et une ambition au service de la paix et de la prospérité", a estimé Olivier Brochet. Il a également résumé le parcours de son homologue par une image : celle d’un diplomate qui, pendant plus de trente ans, "n’a cessé de construire des ponts entre le Vietnam, la France et l’Europe".

"Travailler à rapprocher le Vietnam de la France"

L’engagement de Dinh Toàn Thang s’est aussi inscrit dans le cadre de la Francophonie. Durant son mandat à Paris, il a exercé les fonctions de représentant personnel du président de la République auprès du Conseil permanent de la Francophonie et de l’Organisation internationale de la Francophonie. Pour Olivier Brochet, cette dimension témoigne d’un parcours placé "sous le signe du dialogue et du rapprochement entre les peuples".

Profondément ému par cette distinction, Dinh Toàn Thang a, pour sa part, estimé qu’elle rappelait "le long chemin professionnel" parcouru "dans le sillage des relations franco-vietnamiennes". Il a souligné le caractère singulier de son parcours, la France ayant accompagné l’ensemble de sa carrière diplomatique et l’ayant conduit à effectuer quatre missions au sein de l’ambassade du Vietnam à Paris.

Revenant sur ses débuts, il a raconté comment, après avoir réussi le concours d’entrée au ministère vietnamien des Affaires étrangères, il avait été orienté vers la "fameuse Section France". Il a également évoqué son premier séjour en France, en 1993, avant de souligner avec fierté avoir accompagné "trente-cinq années d’un développement remarquable des relations entre le Vietnam et la France".

Pour Dinh Toàn Thang, cette relation dépasse le cadre d’une histoire commune : "La France et le Vietnam ne se sont jamais contentés d’avoir une histoire commune, mais souhaitent toujours devenir des partenaires de long terme". Il a notamment cité, parmi les moments marquants de ces dernières années, la solidarité face à la pandémie de COVID-19, l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global et les nombreuses coopérations développées entre les deux pays.

"Travailler à rapprocher le Vietnam de la France, ce fut une de mes manières de servir notre pays et notre tâche commune", a-t-il déclaré, dédiant cette Légion d’honneur à ses collègues vietnamiens et français, à sa famille et à tous ceux qui ont accompagné son parcours.

Au terme de la cérémonie, l’ancien ambassadeur a exprimé sa confiance dans les jeunes diplomates appelés à poursuivre cette relation. Pour lui, comme pour Olivier Brochet, la distinction reçue ne récompense donc pas seulement un parcours individuel : elle témoigne d’une histoire de confiance, d’amitié et de coopération entre la France et le Vietnam.

Texte et photos : Hông Anh/CVN