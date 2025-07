Grèce : un incendie en Crète "en recul", selon les pompiers

>> Grèce : plus de 4.000 hectares ravagés par les flammes sur l'île de Chios

>> Grèce : taxe de 20 euros pour les passagers de bateaux de croisière à Mykonos et Santorin

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le feu est en recul en Crète", a indiqué Vassilios Vathrakoyannis. "Il reste des craintes de reprises mais il n'y a plus de grand front", a-t-il ajouté à des médias. Quelque 230 pompiers, 48 véhicules et 6 hélicoptères restent mobilisés sur le terrain, près de la ville côtière de Iérapetra.

Il existe des foyers dispersés et plusieurs zones chargées de fumée, d'où partent de petites et parfois plus importantes reprises de feu, ont signalé les services de pompiers à l'agence de presse ANA. Mais l'affaiblissement des vents dans cette région difficile d'accès ont permis l'amélioration de la situation.

Le porte-parole des pompiers avait toutefois prédit jeudi soir 3 juillet des prochains jours "difficiles" en Grèce en raison d'une hausse des températures attendue associée à des vents violents, notamment dans la région d'Athènes. Le risque d'incendies reste d'ailleurs très élevé vendredi 4 juillet dans plusieurs régions, dont celle d'Athènes, l'Attique, selon la Protection civile grecque.

En Crète, l'une des principales destinations touristiques de Grèce, l'incendie, qui s'est déclenché mercredi après-midi 2 juillet, a poussé les autorités à évacuer "3.000 touristes et 2.000 habitants dans la nuit de mercredi 2 juillet à jeudi 3 juillet", avait assuré le président de l'Union des hôteliers de la région,Yorgos Tzarakis.

À une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, près du port de Rafina, un feu, qui s'est déclaré jeudi après-midi 3 juillet en raison de vents importants, a pu être maîtrisé dans la soirée. Les pompiers restaient toutefois en alerte dans cette zone périurbaine, proche de l'aéroport international d'Athènes, en raison des risques de reprise de feu poussé par des vents intenses qui soufflent sur la région.

L'incendie, qui a entraîné l'évacuation de 300 personnes, a détruit quelques maisons et des véhicules, selon le maire des communes de Spata-Artemida, Dimitris Markou, sur la chaîne publique ERT. Il a également entraîné des perturbations dans le trafic des ferries à destination et en provenance d'îles touristiques comme Mykonos.

APS/VNA/CVN