Grèce : trois morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Selon un communiqué, huit personnes ont été retrouvées vivantes lors des opérations de secours qui ont été effectuées à l'aide de navires et d'un hélicoptère. Au moins deux autres sont portées disparues et au moins une des personnes décédées est une femme. Des milliers de migrants, pour la plupart originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Pakistan, sont entrés en Grèce ces dernières années depuis les frontières maritimes et terrestres avec la Turquie. La police portuaire grecque avec l'aide de l'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, patrouille régulièrement dans la zone maritime de l'est de la mer Égée, en face de la Turquie d'où de nombreux migrants tentent de passer en Grèce à destination souvent de l'Europe occidentale.

APS/VNA/CVN