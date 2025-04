F1 : une éviction de Red Bull "difficile à entendre" pour Liam Lawson

>> F1 : en Australie, Lando Norris offre la première pole position de la saison à McLaren

>> F1 : Norris s'offre en Australie la première victoire de la saison, devant Verstappen

>> F1 : Hamilton remporte le sprint du GP de Chine, sa première victoire avec Ferrari

Photo : Reuters/VNA/CVN

"J'espérais aller sur un circuit où j'ai déjà piloté et réaliser un bon week-end... La décision a été prise, on me l'a annoncée, et même si cela a été difficile à entendre, j'ai eu un jour ou deux pour la digérer puis j'ai commencé à me préparer pour la prochaine course et je suis concentré sur ma nouvelle mission", a expliqué le rookie de 23 ans en conférence de presse.

"J'ai encore la chance d'être en Formule 1 et de courir, c'est le plus important pour moi", a-t-il ajouté.

Lawson, qui a déjà disputé 11 Grands Prix avec Racing Bulls au cours des deux dernières saisons, est remplacé chez Red Bull par le Japonais Yuki Tsunoda, qui effectue le chemin inverse.

Préféré au Nippon en décembre dernier pour devenir le nouveau coéquipier du quadruple champion du monde Max Verstappen après le limogeage du Mexicain Sergio Pérez, le Néo-Zélandais a payé son mauvais début de saison marqué par une sortie de piste en Australie puis une 12e place (avant-dernier classé) en Chine, sur deux tracés où il n'avait jamais piloté.

Lawson a toutefois assuré que cette mauvaise expérience n'avait pas atteint sa confiance en lui : "Tous les pilotes qui sont ici croient en eux. Si vous n'avez pas ça, cela rend les choses très difficiles. Ce qui s'est passé ne change pas vraiment ce que je pense de moi-même".

Max Verstappen n'a, lui, pas souhaité expliquer publiquement son opinion quand à cette décision prise par son écurie.

"J'ai dit ce que j'en pensais à l'équipe en interne. Parfois ce n'est pas nécessaire de tout divulguer en public", a-t-il expliqué.

Toutefois, le quadruple champion du monde en titre a laissé entendre qu'il n'était pas en accord avec Red Bull dans cette affaire puisqu'il a confirmé avoir aimé une publication sur Instagram de l'ancien pilote de F1 néerlandais Giedo van der Garde qui critiquait ouvertement la décision de l'écurie.

"J'ai aimé ce commentaire, le texte. Je crois que c'est suffisamment clair. Ce n'était pas une erreur (d'avoir aimé la publication, ndlr)", a-t-il précisé.

AFP/VNA/CVN