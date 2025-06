F1 : George Russell (Mercedes) remporte le GP du Canada, accrochage entre les McLaren

>> F1 : nouvelle pole pour Piastri, doublé pour McLaren

>> F1 : Russell en pole devant Verstappen au Canada, les McLaren en retrait

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Britannique a devancé le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son jeune coéquipier italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), qui a décroché, à 18 ans, son premier podium dans la catégorie reine du sport automobile.

Alors qu'ils luttaient pour la quatrième place, Lando Norris a percuté par l'arrière son coéquipier Oscar Piastri à l'entame du 67e des 70 tours de course. Le Britannique, qui a tapé le mur dans la ligne droite des stands, a dû abandonner, alors que l'Australien a pu terminer la course, qui s'est achevée sous régime de voiture de sécurité, à la quatrième place.

"Je suis désolé, tout est de ma faute, c'est malheureux et c'était stupide", a tout de suite déclaré l'Anglais dans sa radio.

Norris est le grand perdant du jour puisqu'il est désormais relégué à 22 longueurs de Piastri au championnat après les 12 points engrangés dimanche par son coéquipier.

Devant les McLaren, Russell a réalisé une course très solide et l'a emporté sans trembler. Parti en pole position, le Britannique a contenu l'attaque de Verstappen au départ et a ensuite fait la course en tête grâce à un très bon rythme en course.

L'Anglais a ainsi décroché la quatrième victoire de sa carrière en 138 Grands Prix, la première depuis son succès à Las Vegas en novembre dernier. Il obtient également son cinquième podium en dix courses cette saison, preuve de sa régularité, et conforte sa quatrième place au championnat.

"C'est fantastique de remonter sur la plus haute marche du podium. Il y a un an, j'avais l'impression d'avoir laissé échapper la victoire donc s'imposer cette année et voir Kimi (Antonelli) aussi sur le podium, c'est vraiment incroyable pour l'équipe", a déclaré Russell.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton ont pris les cinquième et sixième places, devant le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Le top 10 est complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber), encore dans les points après son exploit à Barcelone (5e) il y a deux semaines, le Français Esteban Ocon (Haas) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams).

Les deux autres Français Pierre Gasly (Alpine) et Isack Hadjar ont dû se contenter des 15e et 16e places.

AFP/VNA/CVN