Top 14 : victoire dans la souffrance de l'UBB face à Clermont

Bordeaux-Bègles, renforcé par les recalés de Marcoussis, a souffert pour venir à bout d'une équipe de Clermont accrocheuse et récompensée par un bonus défensif mérité (22-18), dimanche soir 23 février, en clôture de la 17 e journée du Top 14.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au quasi deux tiers du championnat et avec cette victoire laborieuse de l'UBB, on se dirige vers une lutte à trois pour décerner les deux tickets directs pour les demi-finales avec Toulouse et Toulon.

Pour l'ASM, les weeks-ends face aux ténors se suivent et même si le résultat final sera jugé frustrant, le visage montré est encourageant en vue du sprint final que les hommes de Christophe Urios vont aborder en position de qualifiés (6e).

Malgré le retour de leurs internationaux libérés par le staff des Bleus, ce doublon s'est avéré compliqué pour les Girondins tant l'ASM a contrarié leurs plans tout du long et aurait pu faire la course en tête, notamment lors du premier acte.

En plus de l'essai de Folau Fainga'a sur un ballon porté (19e), les hommes de Christophe Urios en ont marqué deux autres, tous deux refusés pour un hors-jeu très limite de Bautista Delguy (12e) et une passe en avant vers Alex Newsome (26e) soulageant Chaban-Delmas. D'autant que Benjamin Urdapilleta a égaré cinq points au pied. Rageant.

Malgré son entame brouillonne, l'UBB a su saisir sa chance avec un autre Bleu renvoyé en milieu de semaine dans son foyer : Sipili Falatea. L'ancien Jaunard entré en jeu suite au carton jaune de Ben Tameifuna, qui a conclu en force la première initiative locale (16e).

On a guetté les premiers ballons des principales têtes d'affiche unionistes, Damian Penaud, qui s'était amusé face à ses anciennes couleurs avec un triplé l'an dernier et Matthieu Jalibert. Aucun des deux n'a vraiment pesé lors du premier acte qui a souri à l'autre pilier droit Tameifuna (40e), récompensant à son tour un gros temps fort après la sirène pour un avantage flatteur (12-5).

En revanche après la pause, Penaud a rappelé qu'il demeurait un finisseur hors-pair en échappant à trois défenseurs avant de marquer le 3e essai des siens (63e). Suffisant pour le retrouver dans deux semaines en Bleus à Dublin ?

L'essai du bonus offensif était alors réaliste pour l'UBB, dominé dans la possession, mais solide en conquête notamment en touche, secteur où elle a confisqué trois ballons au lanceur visiteur.

Mais ce rêve n'a duré que deux minutes, le temps que son secteur le plus défaillant du jour, les ballons haut, soit exploité par les Auvergnats avec Delguy à la punition (22-15).

Dans sa quête de bonus défensif, Clermont a appuyé ses charges, fait reculer la défense bordelaise, commis un en-avant en très bonne position par Delguy encore (75e) avant de se payer grâce à la botte d'Urdapilleta à une minute du terme (22-18).

AFP/VNA/CVN