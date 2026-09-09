Un premier iPhone pliable attendu pour l'intronisation du nouveau patron d'Apple

Sept ans après Samsung, Apple dévoile mercredi 9 septembre son premier iPhone pliable, un smartphone haut de gamme qui marquera le baptême du feu de son nouveau patron John Ternus, alors que la pénurie de puces mémoire fait grimper les prix de tous les appareils.

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Photo : VNA/CVN

L'événement, prévu à 10h00 (17h00 GMT) à son siège de Cupertino (Californie), constitue un test pour Apple, qui n'a plus imposé de produit phare depuis les AirPods, il y a dix ans.

Le groupe américain, en retard sur l'intelligence artificielle (IA), doit aussi faire la démonstration de l'intégration, dans ses nouveaux appareils, de son assistant Siri, remodelé grâce à la technologie de son rival Google et prévu pour l'automne.

John Ternus, un ingénieur maison formé sur le développement des produits, a promis un lancement "phénoménal", en adressant son premier message aux salariés, le 1er septembre, jour de sa prise de fonctions après 15 ans de règne de Tim Cook, l'architecte de la chaîne logistique d'Apple.

Outre les actualisations annuelles de l'iPhone, des montres Apple Watch et des écouteurs AirPods, il doit présenter le premier smartphone de la marque se dépliant sur un grand écran, à un prix qui dépasserait 2.000 dollars selon l'agence Bloomberg.

John Ternus entre en piste au moment où la pénurie de puces mémoire, provoquée par l'essor de l'IA, renchérit tous les appareils électroniques. Fin juin, Apple a relevé de 30 à 300 dollars les prix de ses Mac, iPad et accessoires, épargnant pour l'heure l'iPhone, sa première source de revenus.

Fin juillet, le directeur financier Kevan Parekh a prévenu que les contraintes d'approvisionnement allaient "augmenter significativement" et finir par toucher l'iPhone.

Selon les prévisions du cabinet IDC, le prix moyen d'un smartphone bondira de 27,6% cette année, à 581 dollars, tandis que les livraisons mondiales reculeront de 16,7%, une baisse record.

Marché de niche

Dans ce marché en repli, les pliables sont la seule catégorie attendue en croissance, grâce précisément à l'arrivée d'Apple, relève IDC.

Sept ans après le premier Galaxy Fold de Samsung, cette gamme reste une niche - moins de 2% des ventes mondiales - mais le groupe américain devrait vendre près d'un tiers des 23 millions d'unités attendues cette année, malgré son lancement tardif, selon Kiranjeet Kaur, directrice de recherche du cabinet jointe par l'AFP.

"L'iPhone pliable d'Apple va très probablement modifier la dynamique concurrentielle, en Chine comme sur les marchés mondiaux", estime l'analyste.

Les concurrents chinois ont pris les devants : Huawei a présenté lundi 7 septembre son Mate XT 2 à trois volets, à partir de 19.999 yuans (2.560 euros), et Xiaomi son 18 Fold au format passeport, à partir de 10.999 yuans (1.410 euros).

Le prix pèse moins sur ce segment, selon Kiranjeet Kaur : "Beaucoup d'acheteurs de smartphones haut de gamme passent par un opérateur ou un plan de financement", et l'impact "est moindre pour eux" que pour l'acheteur d'un modèle d'entrée de gamme passé de 100 à 200 dollars en quelques mois.

Le reste des produits Apple attendus mercredi 9 septembre penche d'ailleurs vers le haut de gamme : iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple Watch Series 12 et Ultra 4, selon Bloomberg, qui évoque un report au printemps de la sortie de l'iPhone 18 de base, une première.

Côté IA, Apple a été ces derniers mois récompensé par Wall Street pour avoir résisté aux investissements massifs de ses rivaux dans les centres de données, préférant adosser le nouveau Siri, présenté en juin et attendu à l'automne, à une adaptation maison des modèles Gemini de Google, deux ans après l'échec d'une première tentative en interne.

Il sera limité aux appareils en anglais et indisponible en Chine, ainsi que sur les iPhone et iPad dans l'Union européenne.

Apple, qui a brièvement ravi en juillet à Nvidia la place de première capitalisation mondiale, a signé le même mois un trimestre record, tout en prévenant que la pénurie de composants briderait sa croissance jusqu'à la fin de l'année.

AFP/VNA/CVN