Dix groupes de politiques clés pour développer la culture nationale

Dans le cadre de la première session de la XVI e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont examiné, ce matin du 20 avril, le projet de Résolution sur le développement de la culture vietnamienne. Présenté par la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, ce texte propose dix groupes de politiques majeures au service du développement de ce secteur essentiel.

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Photo : VNA/CVN

En matière de ressources financières, l'État s'engage à garantir qu'au moins 2% du budget total soit consacré chaque année à la culture, tout en encourageant la participation du secteur privé. Pour attirer ces investissements, le projet de résolution prévoit des mesures concrètes comme un accès facilité au foncier et des réductions de taxes pour la création de zones dédiées aux industries créatives. De plus, certaines installations sportives et culturelles locales pourraient être confiées directement aux communautés pour leur gestion et leur exploitation.

En ce qui concerne les politiques d’incitation à l’investissement, le projet de résolution suggère d'appliquer une taxe sur la valeur ajoutée réduite à 5% pour la production et la diffusion de films, les expositions et les spectacles artistiques. Une exonération totale des droits de douane est envisagée pour le rapatriement, sans but lucratif, d'œuvres d'art majeures et de trésors nationaux achetés lors de ventes aux enchères à l'étranger. Par ailleurs, des expérimentations sur des modèles de villes patrimoniales pourraient voir le jour, tandis que les terrains et bureaux publics inutilisés seraient réaffectés en priorité à des projets culturels et de loisirs.

Photo : VNA/CVN

Le projet de résolution met aussi l'accent sur la préservation du patrimoine des minorités ethniques, des arts populaires et des objets anciens précieux. Pour soutenir la création, l'État prévoit des mécanismes de commande d'œuvres de haute valeur artistique et intellectuelle, ainsi que des aides pour promouvoir l'image du pays à l'international via des semaines culturelles ou des expositions dans de grands musées mondiaux. Un aspect marquant est la volonté de déclarer le 24 novembre comme la Journée de la culture vietnamienne, qui deviendrait un jour férié payé pour les travailleurs.

En matière de technologie, la priorité est donnée à la transition numérique avec la création d'une base de données nationale et la numérisation des sites classés au patrimoine national. Ces infrastructures numériques devraient permettre l'émergence de nouveaux centres d'innovation culturelle à travers le pays.

Évaluant le projet de résolution, la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale a exprimé son soutien à des propositions présentées, tout en soulignant la nécessité de définir clairement certains concepts, comme celui de "ville patrimoniale".

Photo : VNA/CVN

La Commission appelle également à une gestion rigoureuse des fonds publics, notamment concernant les aides financières pour les tournages étrangers au Vietnam ou la création d'un futur fonds pour les arts basés sur un partenariat public-privé. L'objectif final reste d'assurer un équilibre entre le soutien nécessaire à la création et une administration budgétaire efficace.

VNA/CVN