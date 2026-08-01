Conférence diplomatique

Diplomatie : coordination renforcée pour protéger les intérêts nationaux

La 33 e Conférence diplomatique s'est ouverte le 1 er août à Hanoï, en présentiel et par visioconférence avec les localités et les représentations vietnamiennes à l'étranger.

>> Le dirigeant Tô Lâm assiste à l'ouverture de la 33e Conférence diplomatique du Vietnam

>> La diplomatie vietnamienne appelée à mobiliser les ressources au service du développement

>> Politique étrangère vietnamienne : anticiper et agir à temps

Photo : VNA/CVN

Dans leurs interventions, le membre du Politburo, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, ainsi que le membre du Bureau politique et ministre de la Police, Luong Tam Quang, ont insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre les ministères de la Défense, de la Police, des Affaires étrangères, ainsi que les autres ministères, secteurs et collectivités locales, afin de préserver un environnement de paix et de stabilité favorable au développement.

Selon le général Phan Van Giang, dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, l'intensification des rivalités stratégiques entre les grandes puissances ainsi que la persistance des conflits et des foyers d'instabilité, le XIVe Congrès national du Parti a érigé la politique étrangère, l'intégration internationale, la défense et la sécurité en missions essentielles et régulières de la construction et de la défense de la Patrie.

Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière cohérente la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, ainsi que de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, tout en approfondissant une intégration internationale globale, approfondie et efficace, afin de garantir au mieux les intérêts nationaux dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Selon lui, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense poursuivent la mise en œuvre des grandes orientations du Parti, notamment le maintien de la politique de défense des "quatre non", le renforcement de l'intégration internationale et le développement de la diplomatie de défense, afin de préserver un environnement de paix et de stabilité propice au développement du pays.

Renforcer la coordination

Il a par ailleurs appelé à renforcer la coordination entre les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de la Police, ainsi qu'avec les autres ministères, secteurs et collectivités locales, en mettant l'accent sur sept priorités consistant à renforcer la coordination dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Parti ; la recherche et le conseil stratégique en matière de relations internationales, le développement des relations avec les partenaires étrangers, le traitement des questions internationales sensibles ainsi que la défense des intérêts nationaux et la mobilisation du soutien et des ressources extérieurs ; l'organisation des activités diplomatiques de haut niveau ; l'analyse, l'évaluation, la prospective et le conseil stratégique afin d'éviter toute surprise stratégique ; la mise en œuvre des activités d'intégration internationale et des affaires extérieures ; le développement des ressources humaines ainsi que le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique des affaires extérieures et la mise en œuvre effective des mécanismes destinés à renforcer l'intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le général Luong Tam Quang a souligné le rôle des forces de la Police populaire dans les affaires extérieures et l'intégration internationale en matière de sécurité et d'ordre public, afin de défendre au mieux les intérêts nationaux et de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Selon lui, les forces de la Police ont activement mis en œuvre la Résolution N° 59 du Bureau politique sur l'intégration internationale, en faisant de l'action extérieure une responsabilité commune à l'ensemble des services de police et en privilégiant une approche proactive au service des intérêts nationaux.

Depuis 2025, le ministère de la Police a conclu 73 traités et accords internationaux dans le domaine de la sécurité, lancé plusieurs initiatives de coopération approuvées par les pays de l'ASEAN et organisé avec succès la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, qui a réuni un nombre record de signataires. Il a également contribué aux négociations de l'accord commercial de réciprocité entre le Vietnam et les États-Unis.

Les activités d'affaires extérieures ont également favorisé les transferts de technologies, l'attraction d'experts internationaux et le renforcement des capacités dans plusieurs secteurs clés, tout en intensifiant la coopération contre la criminalité. Les forces de la Police poursuivent par ailleurs leurs préparatifs en vue d'une participation accrue aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et continuent de contribuer efficacement aux opérations internationales de recherche et de sauvetage.

Luong Tam Quang a indiqué que son ministère concentrerait désormais ses efforts sur le renforcement de la sécurité en amont et au-delà des frontières, la protection des citoyens et des intérêts vietnamiens à l'étranger, l'amélioration du conseil stratégique face aux défis liés à la souveraineté et aux intérêts nationaux, ainsi que la valorisation des atouts du Vietnam dans des domaines tels que la cybersécurité, les opérations de maintien de la paix, les secours et le sauvetage, ainsi que l'élaboration des règles et normes encadrant l'intelligence artificielle, le cyberespace, la transformation numérique et le partage transfrontalier des données au sein de l'ASEAN.

Le ministre a enfin souligné que l'efficacité des affaires extérieures devait être appréciée non pas au nombre de visites ou d'accords signés, mais à leur contribution concrète à la mise en œuvre des objectifs fixés par le XIVe Congrès national du Parti et au développement du pays.

VNA/CVN