Accident d'Air India

Des enquêteurs américains annoncent se rendre sur place

Photo : AFP/VNA/CVN

"En vertu des protocoles de l'Annexe 13 de l'Organisation internationale de l'aviation civile, toutes les informations sur l'enquête seront transmises au gouvernement indien", a précisé la NTSB, sur son compte X.

De son côté, le régulateur américain de l'aviation (FAA) avait fait savoir plus tôt être en contact avec la NTSB au sujet du crash de ce Boeing 787-8 Dreamliner avec 242 personnes à bord. L'appareil avait été livré à Air India début 2014.

"Lorsqu'un incident se produit à l'étranger, ce gouvernement mène les investigations. Dans l'éventualité où une assistance est requise, la NTSB est le représentant officiel des États-Unis et la FAA fournit un soutien technique", avait expliqué la Federal Aviation Administration, dans son communiqué. Elle disait alors être "prête à lancer immédiatement une équipe en coordination avec la NTSB".

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes très attristés par le tragique crash d'Air India aujourd'hui à Ahmedabad. Nos pensées vont aux familles et aux proches de tous ceux qui sont concernés", a posté sur X Chris Rocheleau, administrateur par intérim de la FAA.

Au moins 265 personnes ont été tuées, dont plus d'une vingtaine se trouvaient au sol, ont indiqué les autorités indiennes.

Soutiens

"La FAA travaille activement avec la NTSB et se tient prête à apporter son soutien à nos partenaires internationaux pendant cette période difficile", a-t-il ajouté. L'avion s'est écrasé sur une zone résidentielle jeudi peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad (Nord-Ouest de l'Inde), à destination de l'aéroport londonien de Gatwick.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a presque aussitôt émis un appel de détresse avant de s'écraser "hors du périmètre de l'aéroport", a expliqué la direction générale de l'aviation civile indienne.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'avion perdant rapidement de l'altitude, semblant manquer de puissance, juste après le décollage, avant de tomber sur des immeubles et d'exploser en une boule de feu orange. Le constructeur américain Boeing s'est dit prêt à aider Air India.

"Nous sommes en contact avec Air India concernant le vol 171 et nous nous tenons prêts à les soutenir. Nos pensées vont aux passagers, à l'équipage, aux premiers intervenants et à toutes les personnes concernées", a indiqué le groupe.

"Nos plus sincères condoléances aux proches des passagers et de l'équipage à bord du vol 171 d'Air India, ainsi qu'à quiconque touché à Ahmedabad", a réagi plus tard Kelly Ortberg, patron de Boeing, dans un communiqué distinct.

Il a précisé avoir discuté avec Natarajan Chandrasekaran, président d'Air India, "pour lui offrir notre soutien total". Une équipe de l'avionneur est également "prête pour assister l'enquête" dirigée par les autorités indiennes, a-t-il assuré, laissant le soin à ces dernières de communiquer sur leurs investigations.

De son côté, GE Aerospace - fournisseur des deux moteurs de l'appareil - a "activé (son) équipe de gestion d'urgence". "Nous sommes prêts à assister notre client et l'enquête", a indiqué un porte-parole, adressant les "sincères condoléances" du groupe aux proches des victimes.

AFP/VNA/CVN