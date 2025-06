Réseau World Weather Attribution

Au Groenland, la glace a fondu 17 fois plus vite que la moyenne en mai

La glace a fondu 17 fois plus vite que la moyenne historique entre le 15 et le 21 mai au Groenland, résultat d'une vague de chaleur record qui a aussi touché l'Islande, a alerté mercredi le réseau scientifique World Weather Attribution (WWA).

>> Le Groenland se dote d'un large gouvernement de coalition

Photo : AFP/VNA/CVN

"La contribution de la fonte de l'inlandsis du Groenland à l'élévation du niveau de la mer est plus importante qu'elle ne l'aurait été sans cette vague de chaleur", a souligné lors d'une présentation à la presse l'une des autrices du rapport, Friederike Otto, maîtresse de conférence en sciences du climat à l'Imperial College à Londres.

En Islande, la température a dépassé les 26°C le 15 mai, du jamais-vu dans l'île aux confins de l'Arctique.

"Les températures observées en Islande en mai battent tous les records, dépassant de plus de 13°C la moyenne des températures maximales journalières de mai pour la période 1991-2020", a relevé le WWA dans un communiqué.

Pour un mois de mai, 94% des stations ont enregistré de nouveaux records de température, selon l'institut météorologique local.

"Sans changement climatique, cela aurait été impossible", a dit Mme Otto.

Dans l'est du Groenland, la journée la plus chaude a connu une température plus élevée d'environ 3,9°C par rapport au climat préindustriel, a souligné le WWA.

"Une vague de chaleur autour de 20°C ne semble pas être un événement extrême pour la plupart des gens à travers le monde, mais c'est un problème vraiment important pour cette région (...) et cela affecte massivement le monde entier", a insisté la chercheuse.

L'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde, d'après la revue scientifique Nature.

Pour les communautés autochtones du Groenland, la hausse des températures et la fonte des glaces implique un changement des conditions de chasse traditionnels.

Elles ont aussi des répercussions sur les infrastructures.

"Au Groenland et en Islande, les infrastructures sont conçues pour résister au froid, ce qui signifie qu'en période de chaleur, la fonte des glaces peut provoquer des inondations et endommager les routes et les infrastructures", a souligné le réseau.

AFP/VNA/CVN