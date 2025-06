Dauphiné : Milan fait coup double, Bardet se fait plaisir

>> Cyclisme : le Slovène Tadej Pogacar vainqueur de la première étape du Dauphiné

>> Cyclisme : Pogacar frappe d'entrée

Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme d'une journée aux accents bibliques où les derniers ont terminé premiers, le colosse italien (1,96 m, 87 kg) a dominé facilement le sprint pour s'imposer devant le Britannique Fred Wright et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Mais que ce fut dur ! Lâché dans la côte du Château de Buron, à 57 km de l'arrivée, le coureur de Lidl-Trek, qui était le grand favori en cas d'arrivée massive, a d'abord souffert le martyre lorsqu'il a cédé une vingtaine de secondes à tout le reste du peloton.

"C'était très dur. Hier déjà j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui ça a encore été le cas. Je dois une fière chandelle à mes coéquipiers", a commenté le pistard italien de 24 ans.

De fait, son équipe a dû demander à plusieurs équipiers de se relever au sommet de la côte pour l'attendre et le ramener dans le peloton.

Pogacar lâche le maillot jaune

"Voir que l'équipe croit en moi m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas encore dans une forme optimale. Aujourd'hui c'est d'abord une victoire au mental", a-t-il dit.

Une fois de retour dans le peloton, le plus dur était pratiquement fait vu le profil aplati de la fin de l'étape pour celui qui s'affirme comme un des hommes les plus rapides du monde.

Et Milan a été ravi de transformer l'offrande pour prouver à son équipe qu'elle avait raison de le préférer à Mads Pedersen pour le Tour de France (5-27 juillet), un choix qui a beaucoup fait jaser.

"Je suis impatient de découvrir le Tour, c'est un grand objectif. Là-aussi on va viser le maillot jaune car la première semaine est propice aux sprinteurs", a ajouté l'Italien qui était légèrement inquiet de voir ce qu'ils "vont penser à la maison" de son nouveau look, une barbe qu'il avait "la flemme de couper".

Pour revêtir le maillot jaune du Dauphiné, il a reçu le soutien actif de Tadej Pogacar qui le portait lundi après sa victoire la veille à Montluçon.

Soucieux d'éviter la fatigue du protocole, le Slovène s'est appliqué à bien freiner dans les derniers mètres pour être certain de lâcher la tunique dorée.

L'échappée belle de Bardet

Le Slovène, qui compte évidemment la récupérer au plus tard dimanche au soir de la dernière étape, est désormais deuxième au général, dans le même temps que Milan, et avec deux secondes d'avance sur Van der Poel et quatre sur son grand rival Jonas Vingegaard.

Photo : AFP/VNA/CVN

Romain Bardet s'est offert lui une petite aventure en passant à l'attaque à 19 kilomètres de l'arrivée dans la côte de Nonette.

Le grimpeur auvergnat, qui dispute la dernière course de sa carrière, connaît la bosse par cœur. "J'y roule depuis plus de vingt ans. C'est l'endroit le plus lointain où on venait à l'entraînement quand j'avais 12 ans. Et mon père qui encadre maintenant les jeunes au VSB Brivadois les emmène très souvent là-bas", expliquait-il au départ.

Sous l'œil bienveillant du peloton, il a pu passer seul devant son club de supporters, installé dans la montée, et se lancer dans un petit solo qui était voué à l'échec mais qui lui a permis de prolonger le plaisir pendant une dizaine de kilomètres.

L'émotion sera forte encore mardi 10 juin pour le coureur de l'équipe Picnic lors de la troisième étape accidentée vers Charantonnay, dont le départ sera donné de sa ville natale de Brioude.

AFP/VNA/CVN