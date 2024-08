Daisy Ridley, héroïne de la dernière trilogie Star Wars, souffre d'une maladie de la thyroïde

Photo : AFP/VNA/CVN

La star américaine de 32 ans a révélé être atteinte de la maladie de Basedow, dans un entretien au magazine Women's Health publié mardi 6 août.

"C'est la première fois que je partage cela", a-t-elle expliqué, en précisant avoir été diagnostiquée en septembre 2023.

Parmi les symptômes qui l'ont affectée figurent une accélération du rythme cardiaque, une perte de poids, de la fatigue et des tremblements de la main, selon le magazine.

L'actrice, qui venait de tourner Magpie, un film qui doit sortir prochainement et dans lequel elle incarne une mère confrontée aux difficultés de son couple, ne s'est d'abord pas rendu compte qu'elle était malade.

"Je me suis dit que je venais de jouer un rôle très stressant et que c'était sans doute la raison pour laquelle je me sentais mal", a-t-elle raconté.

La maladie de Basedow est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdie et est plus susceptible d'affecter les femmes que les hommes, selon l'association européenne de la thyroïde.

D'autres personnalités en ont souffert, comme la rappeuse Missy Elliott et l'ancienne Première dame des États-Unis Barbara Bush.

Face à "toutes les statistiques sur les femmes non diagnostiquées ou sous-diagnostiquées, nous devons accepter de dire : +Je ne me sens vraiment pas bien+", a estimé Daisy Ridley. "Il est normal de ne pas se sentir bien."

Déjà végétarienne, la vedette de Star Wars a confié être passée à un régime sans gluten depuis son diagnostic. "Je ne suis pas très stricte à ce sujet mais, en général, le fait de réduire le gluten me permet de me sentir mieux", a-t-elle avancé.

La dernière trilogie Star Wars s'est achevée en 2019. Depuis, Disney a promis trois nouveaux longs-métrages sur l'univers galactique créé par George Lucas, dont l'un doit être porté par Daisy Ridley sous les traits de Rey.

AFP/VNA/CVN