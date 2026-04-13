Conférence pour la mise en œuvre de la Résolution du 2e plénum du Parti

Le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam organisent, lundi matin 13 avril à Hanoï, une conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 2 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat).

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Photos : VNA/CVN

L'événement est honoré par la présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

La conférence se tient en présentiel à la salle Diên Hông de la Maison de l’Assemblée nationale à Hanoï et en visioconférence avec 36.323 points de connexion à travers le pays. Elle réunit près de 2,2 millions de membres du Parti et est retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam, sur la Radio la Voix du Vietnam et sur de nombreuses plateformes numériques officielles.

Lors de la conférence, les participants écoutent des présentations thématiques sur "Règlement sur la mise en œuvre du statut du Parti", "Résolution sur le renforcement du travail d'inspection et de supervision et Règlement sur l'inspection, la supervision et la discipline au sein du Parti", "Règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti", "Résolution sur la poursuite du renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines dans le nouveau contexte", et "Conclusion du deuxième Plénum du Parti sur le développement socio-économique, les finances, les investissements publics et l'emprunt et le remboursement de la dette publique pour la période quinquennale 2026-2030".

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, prononce un discours important donnant des orientations majeures.

VNA/CVN