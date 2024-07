Chine : 15 morts dans l’effondrement d’un pont dans le Nord-Ouest du pays

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus de 20 véhicules ont plongé dans la rivière Jinqian lorsqu'une section de 40 mètres du pont No2 du village de Yanping s'est effondrée vendredi vers 20h40 (heure locale), en raison d'une inondation soudaine provoquée par une violente tempête de pluie.

Au total, 1.630 sauveteurs professionnels, 205 véhicules et 63 bateaux ont été envoyés à la recherche des disparus, selon les autorités. Depuis mardi dernier, de larges pans du nord et du centre de la Chine sont touchés par des pluies torrentielles, qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels.

La Chine souffre de conditions climatiques extrêmes cet été, avec des vagues de chaleur dans le nord, tandis que le Sud et l'est sont victimes de précipitations et d'inondations.

APS/VNA/CVN