C1 : Olise et Kane offrent au Bayern une petite option pour les huitièmes

Photo : AFP/VNA/CVN

Les joueurs de Vincent Kompany recevront le Celtic dans six jours à (mardi 11 février, 21h00), avec l'objectif de poursuivre leur aventure en Ligue des champions, alors que la finale de la compétition reine du football européen se déroulera le 31 mai prochain dans leur Allianz Arena.

En cas de qualification pour les huitièmes de finale, les Munichois seront opposés au Bayer Leverkusen ou à l'Atlético Madrid, avec un match retour à disputer à l'extérieur.

Les coéquipiers de Manuel Neuer sont contraints de passer par un barrage piégeux en raison d'un parcours chaotique à l'extérieur cette saison en Ligue des champions, avec des revers à Birmingham contre Aston Villa (1-0), à Barcelone (4-1) et à Rotterdam contre le Feyenoord (3-0).

Durant tous leurs déplacements (le quatrième a eu lieu à Gelsenkirchen contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, remporté 5-1), les Munichois ont été à chaque fois menés au score, et ça a failli être une nouvelle fois le cas mercredi.

Sur la première action dangereuse des Écossais, Nicolas Kühn, passé par le Bayern, a trompé Manuel Neuer pour le plus grand bonheur des 60.000 spectateurs du Celtic Park. Mais Adam Idah se trouvait en légère position de hors-jeu et faisait action de jeu, sans toutefois toucher la balle.

Neuer préserve la victoire munichoise

Après ce premier avertissement sans frais, les Munichois ont pris le contrôle de la rencontre et de la balle (65% de possession) en première période, solidement en place défensivement.

Joueur du Bayern le plus dangereux, l'international français Michael Olise a donné l'avantage à son équipe en fin de première période.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur une lumineuse ouverture de son compatriote Dayot Upamecano, le vice-champion olympique a contrôlé du droit, est entré dans la surface en prenant le meilleur sur son défenseur et a frappé en force sous la barre transversale, ne laissant aucune chance au gardien danois du Celtic Kasper Schmeichel.

En début de seconde période, sur un corner tiré au second poteau par Joshua Kimmich, Harry Kane s'est retrouvé libre de tout marquage pour reprendre de volée du pied gauche et inscrire son septième but de la compétition.

Plus présent dans la moitié bavaroise en seconde période, le Celtic a crû obtenir un penalty sur une faute d'Upamecano qui a laissé traîner ses crampons sur le pied du Belge Arne Engels, mais l'arbitre espagnol de la rencontre Gil Manzano a estimé que le défenseur français a d'abord touché la balle et n'a pas sifflé de penalty.

Dans le dernier quart d'heure de jeu, Daizen Maeda a réduit la marque pour le Celtic sur un corner mal négocié par le Bayern, relançant l'espoir pour les supporters du Paradise, le surnom du stade du Celtic.

Dans le temps additionnel, Manuel Neuer a préservé la victoire pour les Munichois d'une parade réflexe qui a fait sa légende, main et bras fermes, face à Alistair Johnston.

"C'est une victoire méritée, on a fait un super match dans un super stade. On a gagné et on est content. On a bien défendu, Eric Dier a peu joué mais il a été bon ce soir. On doit continuer dans cette voie", a commenté au micro du diffuseur DAZN Upamecano, désigné homme du match.

