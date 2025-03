C1 : Le Bayern surclasse Leverkusen et met un pied en quarts

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour ce 8e affrontement dans la compétition reine du football européen entre deux clubs allemands, les hommes de Vincent Kompany auront un très joli matelas avant de se déplacer sur la pelouse de la BayArena mardi prochain (21h00).

Critiqué il y a trois semaines pour la faible prestation offensive en Bundesliga (0-0) contre leur bête noire, les Munichois ont mis la manière pour enfin éteindre une question lancinante depuis plusieurs mois au moment de défier Leverkusen : pourquoi le Bayern n'arrive-t-il pas à battre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Car depuis qu'il a rejoint le Werkself (le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904), Xabi Alonso n'avait jamais perdu en six rencontres face au Bayern : trois victoires et trois matches nuls. Avec au bout de la saison passée, un premier titre de champion en 120 ans d'existence, et propriété exclusive munichoise du printemps 2013 au printemps 2023.

Dans une Allianz Arena pleine à craquer avec ses 75.000 spectateurs (dont 4.000 supporters de Leverkusen) et une grosse ambiance de soirée européenne, les coéquipiers de Manuel Neuer ont dominé les débats, se créant les premières occasions de la rencontre.

Et qui d'autre que l'Anglais Harry Kane pour mettre les Munichois sur de bons rails. Dès la 9e minute, sur un centre du Français Michael Olise, le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise a devancé le défenseur français Nordi Mukiele de la tête pour inscrire son 8e but de la saison en Ligue des champions.

Musiala buteur, Mukiele exclu

Supérieur dans le jeu pendant les 45 premières minutes, le Bayern a trouvé les montants de Leverkusen à la 22e minute, lors d'un corner tiré tendu par Joshua Kimmich et repris par Jamal Musiala de la tête derrière Granit Xhaka et devant la sortie de Matej Kovar. Mais la tentative du joyau allemand, qui a prolongé au Bayern jusqu'en 2030, est venue toucher la barre transversale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Munichois se sont fait une petite frayeur, avec une mésentente entre Dayot Upamecano et Kim Min-jae, sauvée par Manuel Neuer face à Jeremie Frimpong (14e).

En seconde période, ils ont profité d'une énorme faute de main de Kovar, préféré au capitaine habituel Lukas Hradecky, sur un long centre dans les airs de Joshua Kimmich pour doubler la mise à la 54e minute grâce à Musiala placé en embuscade.

Le Bayern a ensuite perdu son capitaine Manuel Neuer sur blessure, remplacé par le jeune Jonas Urbig, puis a évolué en supériorité numérique pendant une demi-heure après une vilaine faute de Nordi Mukiele sur Kingsley Coman (62e).

A un joueur de plus, les Munichois ont continué de presser et lors d'un corner d'Olise, Kane a été ceinturé dans la surface par Edmond Tapsoba, tout juste entré en jeu. L'Anglais de 31 ans ne s'est pas fait prier pour inscrire son 30e penalty consécutif, son 9e but en Ligue des champions cette saison.

Dans les dix dernières minutes Xabi Alonso a sauvé ce qui pouvait encore l'être, à savoir préserver Florian Wirtz et Granit Xhaka, sous la menace en début de rencontre d'une suspension en cas de carton jaune, pour que la soirée cauchemardesque ne tourne pas au fiasco absolu.

Le technicien avait une nouvelle fois décidé de se passer d'un avant-centre, avec une composition défensive qui lui avait plutôt réussi en Coupe d'Allemagne (1-0), et moins en championnat (0-0).

AFP/VNA/CVN