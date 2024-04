Coupe d'Asie de futsal de l'AFC : le Vietnam fait match nul contre le Myanmar

>> Le Vietnam prêt pour la phase finale du Championnat d’Asie de futsal 2024

>> Le 2e tournoi de futsal élargi de la communauté vietnamienne à Siheung

Photo : VFF/CVN

Minh Quang a marqué un but pour le Vietnam en seconde période, tandis que Ko Ko Lwin a égalisé le match pour le Myanmar.

Le résultat a été quelque peu décevant pour l'équipe vietnamienne. Le Myanmar a atteint son objectif de gagner des points contre la partie vietnamienne, plus forte.

Dans le groupe A, la Thaïlande, bénéficiant à la fois de compétences supérieures et de l'avantage du terrain, devrait dominer ses trois matches de groupe. Cela met la pression sur le Myanmar et le Vietnam dans leurs matches restants contre la Chine et la Thaïlande, où ils doivent s'efforcer d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour avancer.

Le Vietnam affrontera la Chine le 19 avril et la Thaïlande le 21 avril.

VNA/CVN