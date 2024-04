La maire de Bagneux reçoit des jeunes athlètes vietnamiens de Taekwondo

Hélène Amiable a souligné qu'avec un peu plus de 100 jours avant les Jeux olympiques de Paris 2024, la présence de l'équipe vietnamienne de Taekwondo à Bagneux était un symbole fort de l'amitié entre le Vietnam et la France.

Elle a exprimé sa joie d'accueillir ces jeunes talents vietnamiens désireux d'échanger avec la jeune génération de Bagneux.

Présent à cette rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a rappelé que les échanges sportifs étaient une tradition de longue date entre Bagneux et le Vietnam et faisaient partie des activités régulières entre les deux pays. Il a souligné que cet événement s'inscrivait dans le cadre des célébrations marquant les 50 ans des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

Cette activité, qui se déroule juste avant les Jeux olympiques de Paris 2024, est d'une grande importance car elle illustre la diversité des relations franco-vietnamiennes, y compris dans le domaine du sport. Elle témoigne également des liens étroits entre de nombreuses localités françaises et vietnamiennes et de la volonté de la France de diversifier ses formes d'échange et de coopération avec le Vietnam.

Nguyên Hoàng Trung, chef de la délégation vietnamienne de Taekwondo, a exprimé sa gratitude envers la Fédération française de Taekwondo, la Fédération vietnamienne de Taekwondo et Maître Phan, pour leur soutien dans l'organisation de ce stage d'entraînement à Bagneux, une ville dotée d'équipements techniques complets et modernes.

