NBA : Gilgeous-Alexander et Jokic, deux candidats MVP au-dessus du lot

Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur de la NBA qui a fait d'Oklahoma City l'équipe N°1 de la saison régulière écoulée, et Nikola Jokic, déjà trois fois récompensé sous le maillot de Denver mais plus fort que jamais, se disputent le prestigieux trophée de MVP.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les distinctions individuelles (meilleur défenseur, coach, rookie, progression...) pour l'exercice 2024-2025 seront égrenées entre fin avril et début mai pendant les play-offs, qui débutent samedi 19 avril, sans que la ligue n'ait encore annoncé un calendrier.

Pour le trophée Michael Jordan (anciennement Maurice Podoloff), le choix s'annonce délicat pour la centaine de journalistes appelés à voter ces jours-ci (en donnant cinq noms dans un ordre avec points pondérés), avec deux All-Stars ayant chacun réussi une saison exceptionnelle.

Nikola Jokic a tout simplement continué sur sa lancée, lui le MVP 2021, 2022 et 2024, formidable plaque tournante des Nuggets qu'il a menés au titre de champion il y a deux ans.

Le pivot serbe âgé de 30 ans a habitué ses fans à l'exceptionnel entre sa présence imposante dans la raquette (2,11 m, 129 kg) et son toucher de balle unique pour son gabarit, qui lui permet toutes les excentricités à la passe ou au tir, le tout orchestré par une maîtrise totale du jeu.

"Exceptionnel"

Alors que Denver a perdu plusieurs éléments de rotation depuis le sacre de 2023, Jokic a été plus que jamais indispensable aux siens et cela s'est traduit par une ligne statistique indécente en triple-double : 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes de moyenne en 70 matchs joués. Cette saison, Jokic aura été le 3e meilleur marqueur, 3e meilleur rebondeur et 2e meilleur passeur de la ligue.

Le Serbe a terminé 34 rencontres en triple-double, proposant quelques performances à couper le souffle, comme son match à 31 points, 21 rebonds et 22 passes en mars (premier joueur à plus de 30-20-20) ou celui à 61 points, son record, début avril.

Photo : AFP/VNA/CVN

"S'il ne termine pas MVP ce sera la meilleure saison de l'histoire à ne pas être récompensée par cette distinction", estime David Adelman, ancien adjoint nommé entraîneur de Denver la semaine passée, après le limogeage surprise de Michael Malone, alors que l'équipe était pourtant bien partie pour disputer les play-offs. Ce qu'elle a fini par faire, certes en chancelant parfois en chemin, en attrapant la 4e position à l'Ouest (50v-32d).

"Je pense jouer le meilleur basket de ma vie, a plaidé pour sa part Jokic. Donc si cela suffit tant mieux. Si non, ce gars (Gilgeous-Alexander) le mérite, il est vraiment exceptionnel".

Déjà dauphin du Serbe l'an passé, "SGA" a en effet encore franchi un cap cette saison, à la tête du Thunder dont le bilan de 68 victoires pour 14 défaites est remarquable.

Green les aimerait à égalité

Intenable, le Canadien de 26 ans s'inscrit dans la lignée des meneurs indéfendables, entre sa capacité à attaquer le cercle derrière des dribbles déroutants et la fiabilité de son tir à mi-distance. Meilleur marqueur de la saison, avec 32,7 points en moyenne (en 76 rencontres) il est le seul à avoir rejoint Michael Jordan dans le club très fermé des joueurs NBA à tourner à au moins 30 unités avec une réussite d'au moins 50% au shoot (51,9%), tout en captant au moins 5 rebonds, 5 passes décisives, 1,5 interception et 1 contre par match.

Gilgeous-Alexander peut aussi mettre en avant ses qualités dissuasives en un contre un, Oklahoma affichant de fait la meilleure défense de la ligue cette saison.

Tant et si bien qu'il est placé en tête de la course au MVP sur le site de la NBA, un classement subjectif actualisé toute la saison par un expert de la ligue nord-américaine, pour qui "personne n'en voudra" à Gilgeous-Alexander d'être désigné, tant "son impact est évident partout sur le parquet et au sommet du classement".

L'intérieur vétéran des Golden State Warriors Draymond Green adorerait lui "voir deux MVP à égalité", si le système de vote était différent.

S'il reconnaît que Jokic pâtit d'avoir "banalisé l'exceptionnel", il penche pour "SGA", "le meilleur joueur de la meilleure équipe".

AFP/VNA/CVN