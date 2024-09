Au Népal, au moins 59 morts et 44 disparus dans des inondations

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont tué au moins 59 personnes au Népal et 44 autres sont portées disparues, a annoncé samedi 28 septembre la police.

"Pour l'instant, il y a 59 morts, 36 blessés et 44 disparus", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police népalaise Dan Bahadur Karki. Face aux importantes précipitations qui ont commencé vendredi 27 septembre, les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines de plusieurs rivières.

"La police travaille avec d'autres agences et les habitants pour secourir et retrouver les personnes disparues", a déclaré Basanta Adhikari, un porte-parole de l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophes du Népal.

Les rivières de la capitale Katmandou ont gonflé, inondant les maisons et les voitures proches de les berges.

"Quand je suis sorti au milieu de la nuit, l'eau m'arrivait aux épaules. Tout mon camion est sous l'eau", a déploré auprès de l'AFP Hari Malla, un chauffeur de 49 ans.

Plus de 3.000 membres des forces de sécurité ont été déployés pour participer aux opérations de sauvetage à l'aide d'hélicoptères et de bateaux à moteur.

Des glissements de terrain ont bloqué plusieurs autoroutes, laissant des centaines de personnes en difficulté.

Tous les vols intérieurs au départ de Katmandou ont été annulés à partir de vendredi soir 27 septembre, affectant plus de 150 départs.

Les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain mortels a augmenté ces dernières années.

