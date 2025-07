États-Unis : le "Madre Fire" devient le plus grand feu de forêt en Californie depuis le début de l'année

Un feu de forêt dans le centre de la Californie s'est rapidement étendu à plus de 280 km 2 en quelque 48 heures en date de vendredi midi 4 juillet, devenant le plus grand du genre depuis le début de l'année dans cet État de l'Ouest des États-Unis.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce feu, surnommé le "Madre Fire", s'est déclaré mercredi après-midi 3 juillet dans le comté de San Luis Obispo, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire). Il n'était maîtrisé qu'à 10%.

Les autorités ont indiqué que le comportement du feu dans la région devrait être extrême, caractérisé par des progressions rapides en montée et une propagation en tête alimentée par le vent.

"La présence de graminées annuelles sèches et mûres favorisera des taux élevés de propagation avec des flammes de grande intensité. L'alignement des pentes et du vent aggravera encore le comportement du feu, créant des conditions d'extinction difficiles", ont noté des responsables de lutte contre le feu dans une mise à jour.

Plus de 600 pompiers luttent contre l'incendie et au moins 50 structures sont menacées par les flammes.

Partout en Californie, le printemps 2025 a été plus chaud et plus sec que la normale, a indiqué Cal Fire dans ses perspectives saisonnières publiées sur son site officiel, ajoutant que le risque de feux de végétation dans cet État devrait augmenter progressivement tout au long de l'été.

Xinhua/VNA/CVN