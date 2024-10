Foot/Equipe de France

Amandine Henry annonce sa retraite internationale

>> Football : les Bleues en rodage contre l'Irlande, avant l'Australie

>> Mondial féminin : face au Brésil, les Bleues déjà à un tournant

>> Foot : des Bleues remaniées, battues par l'Irlande juste avant les JO

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"J’ai eu l’immense honneur de porter ce maillot, la fierté de défendre nos couleurs avec ferveur et le bonheur de partager des moments inoubliables avec mes coéquipières !", écrit la joueuse, qui a participé aux Jeux olympiques cet été avec l'équipe de France, éliminée en quart de finale par le Brésil (1-0).

"Après tant d’années de passion, de défis et de souvenirs inoubliables, il est temps pour moi de tourner la page !", ajoute celle dont le palmarès avec les Bleues restera vierge de titre.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Amandine Henry "peut quitter l’Équipe de France avec un sentiment de fierté légitime", a réagi le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine Laurent Bonadéi, sur le site de la Fédération française.

Amandine "a passé vingt années en sélection depuis ses débuts en U17, en 2004. Elle a connu beaucoup d’émotions avec l’Équipe de France. Tout n’a pas toujours été simple mais elle n’a jamais rien lâché", a-t-il continué.

"Légende"

"Pour l’avoir côtoyée ces deux dernières années, je peux témoigner de son implication et de son professionnalisme. Au nom de l’ensemble du staff de l’Équipe de France, je voulais la remercier et lui dire un grand bravo. J’ai une profonde estime pour Amandine, l’une des joueuses les plus appréciées. Je lui souhaite d’être épanouie dans sa nouvelle vie et pour la suite de sa carrière au Mexique", a conclu le sélectionneur".

Celui qui doit annoncer jeudi la liste des joueuses devant participer à deux matches amicaux contre la Jamaïque (25 octobre) et la Suisse (29 octobre) comptait sur les cadres de l'équipe de France, dont Henry, assurait une source au sein des Bleues.

"Tellement de souvenirs partagés pendant toutes ces années ensemble. Bravo pour ta carrière en bleue", posté sur Instagram l'attaquante des Bleues Eugénie Le Sommer, 35 ans, qui appartient à la même génération.

Merci Amandine pour tout ce que vous avez apporté au football féminin et pour avoir inspiré tant de jeunes joueuses ! Bonne continuation dans vos prochains défis !", a posté sur le réseau social X le ministre des Sports Gil Avérous.

"À jamais une légende de l’Équipe de France. Merci pour tout ce que tu as apporté aux Bleues Amandine", a réagi sur X le compte officiel des Bleues.

Écartée trois ans

Amandine Henry avait été la plupart du temps remplaçante pendant le tournoi olympique de Paris, hormis contre la Nouvelle-Zélande (victoire 2-1), où elle portait le brassard.

Capitaine de 2014 à 2020, Henry avait ensuite été écartée des Bleues pendant trois ans par la sélectionneuse d'alors Corinne Diacre dont elle avait critiqué les méthodes.

Rappelée par Hervé Renard, successeur de Diacre, au printemps 2023, elle avait manqué la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande sur blessure, avant de retrouver le groupe à l'automne 2023 pour la Ligue des nations.

Native de Lille, Henry a commencé sa carrière professionnelle sous les couleurs du FC Hénin-Beaumont avant de rejoindre l'INF Clairefontaine puis l'Olympique lyonnais, où elle a bâti son palmarès (sept Ligue des champions et 14 titres de championne de France).

Elle aura également joué au cours de sa riche carrière aux États-Unis (Portland Thorms, Angel City et Utah Royals), ainsi que quelques matches en prêt au Paris SG et à Lille.

Elle porte actuellement les couleurs de Toluca, au Mexique.

AFP/VNA/CVN